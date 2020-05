Marlaska trata de apaciguar a la Guardia Civil con una medida que ya prometió, y otras noticias

En un claro intento de apagar el revuelo causado en la Guardia Civil por el cese del coronel Pérez de los Cobos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, compareció este martes para anunciar que el Gobierno pondrá por obra una vieja reivindicación de los agentes. Para ello, el Ejecutivo se dispone a ejecutar el tercer tramo de la equiparación salarial de la Guardia Civil y la Policía Nacional con otros cuerpos de seguridad del Estado. Lo hará, ha asegurado Marlaska, antes de que finalice el año.

El Consejo de Ministros aprueba por RD la liberación del 3er tramo, como solicitamos hace un tiempo



No es la #EquiparacionYa



No estamos todos



No soluciona el resto de brechas



Seguirá habiendo una policía autonómica de primera y una policía estatal de segunda



Seguiremos...