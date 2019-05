Los reproches de Herrera y Bertín Osborne sobre el mensaje de Iglesias a Amancio Ortega, lo más visto en COPE

1. La demoledora respuesta de Herrera a Iglesias tras despreciar que Amancio Ortega done contra el cáncer

Vídeo

Sobre el fundador de Inditex, Herrera a asegurado que “ojalá” hubiera muchos más Amancio Ortega. “Como si Amancio tuviera que avergonzarse de algo. Un tipo que triunfa. Cuyo ejemplo se estudia en las escuelas de negocio de medio mundo”. Y a Iglesias le ha dedicado sus últimas palabras: “La estupidez humana no tiene límites. Son una cuadrilla de fanáticos, mediocres, parásitos, demagogos e irresponsables que viven de esa vieja ensoñación comunista en la que el Estado tiene que hacerlo todo”, ha sentenciado.

2. Iglesias, 'hundido': la escalofriante carta de una enferma de cáncer sobre Amancio Ortega

Vídeo

Una mujer que lleva más de 10 años combatiendo esta dura enfermedad, Tina Fuertes, unas 120.000 firmas en change.org para decir "no al rechazo de las donaciones de Amancio Ortega". “Tal vez a ti no te importe, pero mi familia y yo nos levantamos cada mañana esperando que la ciencia avance rápido y me dé una oportunidad de alargar mi vida en esta lucha diaria que batallo contra el cáncer”, señalaba en la petición.

3. Bertín Osborne, más contundente que nunca con Podemos por criticar a Amancio Ortega

Vídeo

Bertín Osborne ha estado en 'El Hormiguero' con Pablo Motos para, entre otras cosas, promocionar la nueva temporada de su programa de entrevistas 'Mi casa es la tuya' y las actuaciones que tendrá en las próximas semanas con su gira 'Yo debí enamorarme de tu madre'. Una gira que le llevará por Zaragoza, Madrid, Tarragona, Barcelona, Sancti Petri, Villaseca de la Sagra, Logroño, Santander y Pamplona. Esta última actuación el 12 de octubre.

4. El ingenioso juego de palabras de Herrera para criticar la bochornosa sesión constitutiva del Congreso

Vídeo

Carlos Herrera no ha querido dejar pasar la polémica sesión de constitución de las Cortes Generales celebrada este martes y ha utilizado una ingeniosa manera para dar su opinión y calificarla: “Hay un auténtico florilegio de expresiones para definir la sesión constitutiva de la Cortes. Ya les dijimos que no era cuestión de ser profetas, pero la sesión iba a ser para bolsa de palomitas o pipas, tranquilidad, silla y buenos alimentos. Y así ha sido. Busco en los medios de comunicación, las crónicas de los que la siguieron, y las expresiones más habituales son: circo, bochorno, esperpento, carajal, ridículo, escarnio y soflama”, ha comenzado diciendo el comunicador.

5. Una enferma de cáncer responde al desprecio de Podemos a las donaciones de Amancio Ortega

Vídeo

Varios dirigentes de Podemos han criticado que Amancio Ortega haga donaciones a la sanidad pública en forma de equipos de diagnóstico y tratamiento para luchar contra el cáncer, y han pedido que no se acepten. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró que "una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios", y ha dicho, que España necesita que los ricos paguen impuestos que se traducen en hospitales en lugar de las donaciones del dueño de Inditex, Amancio Ortega.

En cambio, una mujer que ha sufrido esta cruel enfermedad, ha querido enviarle un mensaje al dirigente de Podemos, Pablo Iglesias: "Cada año, a casi 300.000 españoles se nos para el corazón y se nos detiene el tiempo cuando nuestro médico nos dice que tenemos un cáncer. A partir de ahí, los sentimientos se desbocan, el miedo nos atenaza y el dolor del alma es mucho más fuerte que el que nos produce el propio cáncer. Desde el momento mismo del diagnóstico, nos enfrentamos a la posibilidad de que el bicho se nos lleve por delante y nos duele el corazón ante la posibilidad de que un día cualquiera, perdamos la batalla y no podamos ver ya más a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, que ya no veremos cómo se hacen mayores ni estaremos ahí para echarles una mano cuando la vida les pinte bastos".