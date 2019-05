Las desternillantes canciones del Grupo Risa sobre el profesor Vilches, entre los sonidos de este viernes

En su monólogo de este viernes, Carlos Herrera ha criticado la posible decisión del PSOE de apoyar a Geroa Bai en el Gobierno de Navarra frente a Navarra+. Además, ha entrevistado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha dicho que su partido solo apoyará a aquellas formaciones que respeten la Constitución. El Grupo Risa la ha vuelto a liar. En esta ocasión con una recopilación de canciones dedicada al profesor Vilches para hablar malamente.



En 'El Partidazo de COPE', hemos sido testigos de la reacción de Juanma Castaño a la comparecencia de Sergio Ramos en la que el futbolista confirmó que seguirá en el Real Madrid. Castaño destacó que el jugador había caído en diversas contradicciones durante dicha rueda de prensa y considera que tras este capítulo queda "tocado" como capitán del equipo blanco. "Le admiro como futbolista, pero he sentido una decepción enorme hoy. Nosotros hemos contado la verdad. Sabemos lo que Ramos piensa del entorno de Florentino Pérez, sabemos cómo él ha filtrado noticias y hoy hemos tenido que verle haciéndose el sorprendido como si la prensa se hubiera inventado todo", ha detallado. Y cree que el camero ha cambiado su estrategia porque la afición madridista no le ha apoyado. "A Ramos le ha sorprendido la reacción de la gente, que no se ha puesto de su lado", ha contado.

En 'La Tarde', los investigadores de DeepMind, la filial de inteligencia artificial (IA) de Google, han conseguido que sus agentes de IA sean capaces de jugar y ganar a un videojuego multijugador en línea, algo imposible hasta la fecha, y que implica cooperar y competir con otros jugadores. Según un estudio que publica hoy en Science, la IA ha demostrado una "asombrosa habilidad" para desarrollar y utilizar estrategias, aprendidas independientemente, sin intervención humana.



El método utilizado por la compañía, que fue adquirida por Google en 2014, es el reforzamiento del aprendizaje (Reinforcement Learning) y ha sido utilizado con anterioridad para que otras inteligencias aprendan a jugar a juegos como Go o shogi -más complejos que el ajedrez-. José Manuel Molina, catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Carlos III de Madrid, ha estado en 'La Tarde' para contar cómo se ha conseguido estos avances.