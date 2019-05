Herrera: "Vox no es inconstitucional como Bildu porque no ha matado ni se ha negado a condenar atentados"

Audio

Señores, señoras, me alegro, ¡buenos días!

Prepárense porque este fin de semana va a hacer calor. No sé exactamente qué es lo que llega ni por dónde viene ni cómo se le llama. Eso me lo contará luego Maldonado, pero va a hacer calor. Calor porque acaba mayo y se recibe junio. Es un mes particularmente caluroso. Apasionante el mes de junio, y más este mes de junio, donde nos esperan informaciones inagotables; donde antes de que llegue la mitad del mes, en los ayuntamientos, se tiene que haber puesto de acuerdo porque si no gobierna el que más votos tenga que, por cierto, ya veremos luego como gobernaría; pero de aquí al 15 mucha negociación.

Eso condicionará también las negociaciones para la formación de gobierno en comunidades autónomas. Y hay menos prisa para la formación de un gobierno con mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. Y aquí todos están tocándose los lados unos a otros, por aquí por allá.

Bueno, le decía que el calor, por ejemplo, mañana se va a sentir mucho y notar mucho en Sevilla, ya hoy, sin ir más lejos, se esperan 38-39 grados en un día en el que la ciudad está que se lo está pasando en grande.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

¿Por qué? Porque mañana es el Día de las Fuerzas Armadas, hay parada militar en el Paseo de Colón de Sevilla, pero hay muchas actividades que están organizando los tres ejércitos en la ciudad y, la verdad, es que es la ciudad... Aquí nos lo estamos pasando de maravilla, yendo a un lado a otro, a una exhibición ayer en el Guadalquivir, una exhibición de rescate y de ataque de embarcaciones a otras con helicóptero para arriba, para... Fantástico. Como ustedes comprenderán, las fuerzas de élite, como los de ferrocarriles, estas cosas nos tocan la fibra, el corazón.

La creación por parte de ingenieros de un puente de barcas a los pies prácticamente del puente de Triana, antes de que el puente de Triana se hiciera para conectar entre Triana y Sevilla, existía ese puente de barcas. Pues ayer lo hicieron en un pis pas, pero un pedazo de puente para que pasen por encima de él lo que tenga que pasar. Bueno, y así todo. Va a ser un gran día con la presencia de los reyes. Felipe VI va a presidir esta parada militar.

Bueno, pues miren el contraste. En otra esquina de España, en pleno siglo XXI, el sentido de la justicia, de la estabilidad económica, están en peligro. Hoy quiero hablarles de dos territorios fundamentalmente: uno es Cataluña y el otro es Navarra. A a dos semanas de que termine el juicio del proceso, que es un juicio que va a marcar el futuro institucional de España después de que haya sentencia y el ponente la haya redactado, porque ahora... En fin, cuando acabe en un par de semanas se reúnen los magistrados y deciden las sentencia. Eso es lo primero que se recibe. Lo que se tarda luego es el ponente en sustanciarla, en justificarla, en explicarla. Eso ya son meses porque va, además, a tener tela.

Bueno, pues después de que la Fiscalía del Supremo pidiese por favor que no se otorgue el tercer grado a quienes resulten condenados, al menos antes de que pase la mitad de la pena, es decir, que esto, el trabajo no haya sido un cachondeo. ¿Y por qué lo ha hecho? Pues porque en Cataluña quien tiene las competencias para aplicaciones de reducciones de pena y de libertades, tercer grado, es decir, prisiones, es la Generalidad. Y en un acto entre la soberbia y la burla, utilizando el recobeco del Reglamento de prisiones, el artículo 100.2 que permite de manera excepcional otorgar el tercer grado para hacer voluntariado, para trabajar, ha puesto en la calle Oriol Pujol que estaba condenado a dos años y medio. A dos años y medio.

Bueno, estuvo 50 días, lo pusieron en libertad, una juez, la juez revocó esa decisión, pero en una semana se han reído de la juez y le han puesto la calle riéndose de los demás presos y de los ciudadanos. Lo que nos dice eso es que la Generalidad de Cataluña ya tiene la puerta de atrás para soltar a todos los del proceso. No hará falta ni que pidan el indulto. Ojo a eso. Ojo a eso.

Y ayer en el Círculo de Economía se Sitges Quim Torra, el presidente de ea banda, que no es un gobierno, es una banda que gobierna... Que se sienta en las sede del gobierno en Cataluña, se sentó en un acto con los empresarios. Y, hombre, los empresarios catalanes que son de por sí bastante tibios y blanditos, le dijeron a Torra en la cara que se olvide del proceso de una vez por todas, que la pérdida de poder económico es evidente y que eso acaba desembocando en un deterioro económico, que hace falta volver al gobierno de las cosas.

Al otro, evidentemente, por un oído la ha entrado y por otro le ha salido. Es que esa banda lleva gobernando con los presupuestos no del año pasado, no, del 2017.

Pasando por cima a la última broma del Cis de Tezanos vayamos al pactódromo y a lo que, efectivamente, ha mostrado ya la patita el PSOE va a pasar en Navarra. Ha dicho el señor Ábalos, el estadista Ábalos, que Vox es tan inconstitucional como Bildu y que, oiga, que no va a gobernar en coalición con Podemos, si acaso que va a nombrar ministro a alguno de Podemos, que ya me dirán si eso no es un gobierno de coalición.

Bueno, Vox no es inconstitucional como Bildu. Vox no ha matado a nadie. Ni ha matado a nadie ni se ha negado a condenar atentados. Quiere un... Sí, sí, propugna un cambio de la realidad, del modelo territorial dentro de la Constitución una reforma, pero es que con quien quiere pactar y con quien está contactando en Navarra para pactar y formar un gobierno el Partido Socialista es con Geroa Bai, que es el submarino del vasquismo esteticista del PNV, que eso sí que quieren cambiar el modelo territorial de España porque quieren poner en marcha la disposición transitoria, que yo no sé cómo es transitoria, todavía sigues siéndolo. Vamos, parece permanente, la número 4, que lo que quiere es incorporar Navarra al País Vasco.

Eso sí que es cambiar el modelo territorial de España, Ábalos. Eso sí que lo es. Y en lugar de apoyar a quienes han resultado más votados por los navarros y, además, ser consecuente con la política constitucional que defiende el Partido Socialista en Navarra, ahora lo que hace es llegar a acuerdos o intentar llegar a acuerdos con Geroa Bai, con esa fascinación cateta, paleta, que tiene la izquierda española con el nacionalismo. Que es progresista, como se quiere cargar España y parece que España se ve que se la inventó Franco, pues es progresista.

Fíjense ustedes, un gobierno con Geroa Bai, que es una fuerza reaccionaria, subconsecuente del PNV, que es el partido más reaccionario que hay en España, con los de Podemos, que ya me dirá qué tienen que ver, y con esa otra excrecencia que es Esquerra, Izquierda. El Partido Socialista de Navarra porque el PNV le ha amenazado con no votarle la investidura.

A ver si tiene lo que hay que tener, se enfrenta, sabe enfrentarse a eso Sánchez y entonces espera que otros, al menos, tengan algún gesto con él el día de la investidura. En otras ocasiones el Partido Socialista ha estado tentado de hacer algo parecido. No es la primera vez. Pero bueno, siempre salía alguien, la última vez Rodríguez Zapatero e impidió eso a través de Pepe Blanco. Pero es que ahora no está ni Pepe Blanco ni Rodríguez Zapatero ni los anteriores. Ahora quien está es Sánchez. Y Sánchez, Sánchez, con ese oportunista de por medio, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa.