José Luis Restán, presidente de Ábside Media: "Existe un océano de bien que no ocupa las primeras planas"

Como cada año, los Premios Cinfa '¡Buenos días, Javi y Mar!' Por un mundo mejor, abrían este 15 de diciembre las puertas del Cine Capitol de Gran Vía. Lo hacían para poner la alfombra roja a esos héroes anónimos que no suelen ser noticia, pero que tienen el mérito de hacer de este un sitio más agradable en el que vivir. También como en cada edición, y antes de esa foto de familia con Javi Nieves y Mar Amate en el centro al lado de todos los premiados, el encargado de cerrar la gala era el presidente no ejecutivo de Ábside Media. José Luis Restán ofrecía su discurso a los presentes. Unas palabras en las que reconocía la importancia de una cita así, pero en la que no se olvidaba de citar a todos y cada uno de los reconocidos en una noche mágica. Recogemos sus palabras íntegras:

"En la inminencia de la Navidad tenemos una vez más la oportunidad de reunirnos para celebrar que, a nuestro alrededor, y pese a todas las apariencias, existe un océano de bien que con frecuencia no ocupa las primeras planas, ni resulta 'lo más visto' cada día. El programa de CADENA 100 '¡Buenos días, Javi y Mar!' sondea cada año entre sus oyentes con el fin de sacar a la luz historias que ya existen y que pueden multiplicar, al ser conocidas, el bien que ya suponen. No las inventamos, no creamos, como se dice ahora, 'un relato'. CADENA 100, esta radio del grupo Ábside, las encuentra y las proyecta, y eso es parte de nuestra vocación como grupo de comunicación.

El mundo es mejor cuando las personas, cuantas más mejor, son amadas por lo que son, por su dignidad sagrada, no por sus habilidades o por sus méritos adquiridos. Claro que las decisiones políticas e institucionales, como la acción de las empresas y de las grandes organizaciones, pueden (¡deben!) contribuir a que cada día el mundo sea mejor. Pero hoy nos congrega otro tipo de acción que nace cada día sin esperar a que las condiciones sean favorables, sin pedir permiso y, muchas veces, sin grandes apoyos. Son acciones que nacen de personas que han entendido aquello que se preguntaba el poeta Paul Claudel en su obra 'La anunciación a María': '¿Para qué es la vida sino para darla?'.

La persona es, aparentemente, lo más frágil de este mundo. Parece que resulta fácil suprimirla o descartarla (como suele decir el Papa Francisco) y, sin embargo, la persona es el centro del mundo y de la historia. Incluso en las situaciones más trágicas de la historia puede levantarse una persona frente al poderío del mal imponiéndole un límite: como Maximiliano Kolbe entregándose libremente a cambio de un padre de familia para ser ejecutado en Auschwitz, o como aquel joven estudiante chino de pie frente a un tanque, en la plaza de Tiananmen.

Las personas que hoy galardonamos, por fortuna, no han tenido que afrontar semejantes pruebas, viven eso que San Benito recomendaba a sus monjes: “Que lo heroÍco se haga cotidiano, y lo cotidiano heroico”. El bien que ellos siembran cada día nace de esa profundidad misteriosa que es el corazón del hombre, conciencia y libertad, una profundidad marcada por la gratitud y la alegría de vivir, en lugar de por el resentimiento y la nada, que tantas veces parecen dominar hoy en nuestra sociedad. Nace también, esto es importante, de una compañía de personas, de familias y amigos, a través de la cual han aprendido a mirar la vida y el mundo con ese horizonte grande. Una compañía que educa, pero también consuela y sostiene. No nos hacemos a nosotros mismos, no nos bastan nuestras propias fuerzas, necesitamos siempre de los demás. Más aún, somos pura necesidad.

Lo cierto es que, con su quehacer cotidiano, estas personas cantan a los cuatro vientos que 'la vida, siempre, es un bien', y por eso merece la pena servirla, sostenerla y cuidarla desde su inicio y hasta su final, y además hacerlo gratuitamente y sin cálculo, porque lo que gratuitamente hemos recibido, gratos somos llamados a entregarlo.

Es lo que hace Jorge Aranda cuando se inclina sobre los cuerpos heridos de los niños usando esas 'manos con corazón' (Hands with Heart, es el nombre de su fundación) para mejorar las capacidades de sus miembros y, con ellas, la vida entera, que es unidad de cuerpo y espíritu. Así es la ayuda que presta Guillermo Martínez con las prótesis que fabrica su fundación 'Ayuda 3D', una posibilidad inimaginable para muchos niños de África. Esa ayuda sin cálculo, que surge en un instante de luz, es la que prestó Daniel Baza a una joven desconocida en riesgo de morir por atragantamiento… y no se separó de ella hasta saber que estaba a salvo. Es la gratuidad que gasta Valeriano de la Calle cuando dedica su tiempo 'libre' a buscar a personas desparecidas con ayuda de los perros rescatadores que él mismo entrena. Es la hospitalidad de Ana Vergara, que acoge sin reserva en su propia casa a una familia ucraniana y se desvive por sus problemas diarios sin decir 'hasta aquí llego'. Y es el amor sin medida de Gregorio Jaraiz por su mujer, que se hace cada día puro servicio y entrega, incluso si ella no le reconoce debido a la dramática enfermedad que atraviesa.

Amigos todos, hemos entregado gustosamente estos premios en la antesala de la Navidad, en la que celebramos que cada vida humana es tan preciosa que ha valido nada menos que la encarnación del Hijo de Dios. Ese Niño que vamos a contemplar entre pañales, y que después, en su madurez, diría a los que le escuchaban: 'Cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis'. Gracias por lo que habéis, hecho, por lo que hacéis. Un mundo mejor".

¿Qué son los Premios '¡Buenos días, Javi y Mar!' Por un mundo mejor?

Un años más, celebraremos el evento más entrañable de CADENA 100: los Premios '¡Buenos días, Javi y Mar!' Por un mundo mejor. Este año 2022 llegan a su décimo sexta edición pero, pasen los años que pasen, la ilusión y las ganas siguen siendo las mismas. Porque estos premios son especiales, por eso CADENA 100 ha organizado de nuevo, la gala donde los verdaderos protagonistas son personas completamente anónimas. Galardonados que ya hemos elegido y que han recibido su reconocimiento este 15 de diciembre en el Cine Capitol de Gran Vía, en Madrid desde las 20.00

La gala estaba conducida por Javi Nieves y Mar Amate, presentadores del morning show '¡Buenos días, Javi y Mar!'. A ellos les correspondía dar a conocer esas historias merecedoras de nuestro galardón ante los amigos que han querido acercarse a este lugar en el centro de la capital para escuchar esas historias de superación que descubriremos en una gala patrocinada por Cinfa, el laboratorio más presente en los hogares españoles y de las que te iremos dando pinceladas en nuesta web hasta que llegue el día en el que ellos se coloquen bajo los focos.

