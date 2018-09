José Luis Pérez, director de Informativos de COPE: “Tenéis que difundir la verdad en un momento difícil”

Una nueva promoción del Máster Universitario en Radio COPE se ha graduado este viernes en la Universidad CEU San Pablo y ya son veintiuna. José María Legorburu, decano de Ciencias de la Comunicación, ha destacado que este es "el único máster oficial de radio en España con más de dos décadas a sus espaldas". Impartido por dos entidades tan importantes como la Universidad CEU San Pablo y la Fundación COPE, Legorburu ha remarcado que "goza de un merecido prestigio y de un gran reconocimiento".

Esta edición ha sido apadrinada por José Luis Pérez, director de Informativos de COPE, que en su discurso ha mandado un mensaje claro a los graduados: “Tenéis que difundir la verdad en un momento especialmente difícil para ello".

El presidente de la Fundación COPE, Pedro Antonio Martín Marín, ha asegurado que "los tiempos cambian, así como la forma de ser y de hacer periodismo”. Sin embargo, se ha dirigido a los estudiantes para recordarles que siguen siendo “un elemento fundamental para la vitalidad de una sociedad libre y plural”.

Juan Carlos Ramos, Director General de la Fundación COPE, ha destacado que tras veintiuna promociones, ya tiene “una experiencia acumulada muy grande”, y que los profesionales de COPE y la Universidad CEU San Pablo forman "un tándem invencible". También ha puesto en valor que, además del curso académico, los estudiantes cuentan con un año de prácticas que contribuye a “insertarlos definitivamente en el mercado laboral”.

Los propios estudiantes también han participado en el acto con una intervención que ha combinado el humor con momentos emotivos, como el instante en que José Covián ha querido dar las gracias a todos los que les han ayudado, “a los que no están porque no han podido venir y a los que no están porque se fueron antes de tiempo”.

Si los alumnos rebosaban emoción, los padres no se quedaban atrás. Uno de ellos ha confesado ante el micrófono de COPE que el hecho de que su hija se haya graduado en el máster “es la culminación de sus estudios”. Y ha añadido que él siempre le dijo “que hiciera lo que le gustara”.

Tras escuchar las palabras de su padre, Ana Yuste confiesa que el primer día de clase estaba muy nerviosa pero que al conocer a los compañeros y ver que compartían aficiones e inquietudes con ella sintió que se encontraba en el lugar correcto.

Irina Montero, una estudiante de origen cubano, explica que ya en su país se enteró de la existencia de este máster y que lo eligió “porque quería empezar a trabajar en España”. Javier García, que está haciendo sus prácticas en COPE.es, destaca que lo único que le importa ahora son “los once meses de prácticas que tenemos por delante" y que está "muy contento” de haber cursado estos estudios.

Por último, Víctor Varona ha afirmado que “lo mejor del máster ha sido poder aprender con los grandes profesionales de COPE”, ya que la mayoría de ellos han pasado por las aulas.