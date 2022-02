El homenaje de Herrera a Nadal por su épica victoria en Australia, entre lo más leído de la semana

Vídeo





Ya son las 8 de la mañana, ya son las 7 en Canarias, de un día que hace en el que hace algo más de fresco que ayer, en el que se acaba el mes de enero. Esto se fue,una de las 12 partes del año se evapora hoy y queraán 11 para poder estar en las uvas. ¿Qué tendremos a lo largo de este año? Madre mía, vaya usted a saber. Es todo tan incierto, en todos lo ámbitos menos en uno. en el queRafael Nadal es el mejor del mundo, lo demás, admite discusiones.





La reforma laboral ha quedado aprobada con 175 votos a favor y 174 votos en contra. Finalmente, los dos diputados de UPN han votado en contra rompiendo con la disciplina de su partido. Sin embargo, el decreto ha salido adelante porque Alberto Casero Ávila, diputado del PP, se ha confundido a la hora de votar telemáticamente. Según ha informado la portavoz de la formación Cuca Gamarra, había pedido el voto telemático y ha votado a favor por un problema técnico. Luego habría acudido posteriormente al Pleno, pero ya no le han dejado acceder. Gamarra ha indicado que ella ha procurado que se corrigiese el error pero la presidencia de la Cámara, según la portavoz popular, no lo ha permitido.

El negacionismo y los movimientos antivacunas están siendo el foco de atención de parte de Europa. Desde este 1 de de febrero, Austria ha hecho que la vacunación sea obligatoria. Por otro lado en Italia, donde más de seis millones de personas no creen que exista el virus, ya se multa a los mayores de 50 años que no se hayan vacunado y no podrán acceder a las tiendas ni los comercios, tan solo a los esenciales como supermercados o farmacias.

Para entender el razonamiento de las personas que conforman este movimiento, 'La Tarde' de COPE ha viajado hasta el corazón del negacionismo en Europa: la ciudad italiana de Bolzano, capital de la región de Alto Adige, que hace frontera con Austria.





El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció a finales de enero que había firmado un decreto para aumentar el número de efectivos del Ejército ucraniano de 250.000 hasta 350.000 hombres. Así, trataba de mantener las fronteras vigiladas y protegidas ante una posible guerra.

"Este decreto prevé un aumento de la asignación monetaria de todo el personal militar a un nivel no inferior a tres salarios mínimos, la transición de Ucrania al ejército profesional y un aumento en la duración de los contratos", aseguraba Zelenski en la Rada Suprema (el Parlamento ucraniano).

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que el próximo martes el Gobierno eliminará la obligatoriedad del uso de las mascarillas en exteriores después de que el lunes sea debatido este asunto en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

"Le confirmo que el próximo martes llevaremos al Consejo de Ministros el Real Decreto en virtud del cual eliminaremos la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el exterior", ha señalado la ministra en una entrevista.