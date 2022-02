Así se prepara Ucrania ante una posible invasión rusa: voluntarios civiles y más de 350.000 soldados

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció a finales de enero que había firmado un decreto para aumentar el número de efectivos del Ejército ucraniano de 250.000 hasta 350.000 hombres. Así, trataba de mantener las fronteras vigiladas y protegidas ante una posible guerra.



"Este decreto prevé un aumento de la asignación monetaria de todo el personal militar a un nivel no inferior a tres salarios mínimos, la transición de Ucrania al ejército profesional y un aumento en la duración de los contratos", aseguraba Zelenski en la Rada Suprema (el Parlamento ucraniano).

También contemplaba el aumento de la Fuerzas Armadas de Ucrania en 100.000 personas y "la creación de 20 brigadas adicionales en el Ejército", agregó Zelenski.

"Este decreto no es porque se avecine una guerra. Este decreto es para que la paz continúe. Estoy feliz de firmarlo", decía el mandatario ucraniano, que el viernes pasado afirmó que el Ejército ucraniano, que cuenta con 300.000 reservistas, está "al mismo nivel" de otros ejércitos de países de la OTAN.





El anuncio de Ucrania se produce en medio de tensiones con Rusia por la acumulación de más de 100.000 soldados cerca de la frontera con el país vecino. Según Zelenski, la insistencia de las noticias occidentales sobre la inminencia de un ataque ru 100.00so afecta negativamente los ánimos en la sociedad y el clima de inversión en el país.

A esos 100.000 soldados, hay que añadirle a los voluntarios veteranos que recogen dinero y suministros para las tropas ucranianas. En concreto, se encuentran en la plaza de Jarkov, la sexta más grande de Europa. Desde el año 2014, al inicio de la guerra promovida por Rusia con la ocupación de Crimea, permanecen en ese lugar. Frente a la calle Sumskaya se ubican, en una carpa con los colores de la bandera de Ucrania y una pancarta en la que puede leerse "Todo para la victoria". Allí, permanecen estos civiles de manera voluntaria que recogen objetos de primera necesidad para enviar a las tropas en el frente: medicinas, ropa, comida y dinero. Valera Oeredypkin, de 75 años, es uno de los que se encuentran en esa carpa.

"El conflicto no estará resuelto hasta que recuperemos las ciudades de Donesk y Lugansk, ambas ocupadas por los militares rusos", decía este hombre a ABC que, además, no echa de menos vivir bajo el socialismo ruso.





"Ahora somos libres. Queremos ser parte de Europa. No me quiero morir sin ver a Ucrania ser parte de la Unión Europea. Putin no va a invadirnos son puras amenazas", indica.

La carpa en la que piden víveres los voluntarios tienen colchones y estufas en las que dormir y preparar comida. Además, está abierta todos los días del año. "Es importante la colaboración si queremos ganar esa guerra", manifiesta.

El aumento del número de efectivos del Ejército ucraniano y estos voluntarios civiles se enmarcan en una crisis que continúa activa y que siguen de cerca mandatarios de todo el mundo. De hecho, Biden ha autorizado el envío de más militares al este de Europa, en un claro gesto de apoyo a sus aliados frente a potenciales amenazas derivadas de Rusia, que ha desplegado a más de 100.000 efectivos cerca de las fronteras con Ucrania.









A la espera del anuncio oficial del Departamento de Defensa, el nuevo refuerzo norteamericano cuenta ya con el visto bueno de Biden y se hará efectivo "en los próximos días", según fuentes del Gobierno citadas este miércoles por varios medios norteamericanos, entre ellos la cadena CNN o el periódico 'The Washington Post'.

En concreto, el compromiso de Washington se traducirá en casi 2.000 efectivos adicionales en Polonia así como en varios miles más en otros países de la OTAN, entre ellos Rumanía.

¿Cuál será el próximo paso que adoptará España en la crisis entre Ucrania y Rusia?

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, viajará próximamente a Kiev a invitación de su homólogo ucraniano, Dimitro Kuleba, con quien ha hablado este martes sobre la situación de tensión con Rusia, según ha informado su departamento en un comunicado.

Acabo de mantener una conversación telefónica con mi homólogo ucraniano @DmytroKuleba para intercambiar sobre la situación y las vías de diálogo y distensión con Rusia. #España está firmemente comprometida con la soberanía y la integridad territorial de #Ucrania. pic.twitter.com/zGa7T0f46b — José Manuel Albares (@jmalbares) February 1, 2022

Kuleba ha invitado a Albares a realizar una visita oficial a Kiev y el ministro "ha mostrado su disponibilidad a realizar la visita a la espera de fijar las fechas convenientes para ambos", ha precisado Exteriores.

Varios ministros y mandatarios han viajado en los últimos días hasta Ucrania como muestra de apoyo al Gobierno de Volodimir Zelenski ante la amenaza de invasión por parte de Rusia.