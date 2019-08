El hombre que se atrincheró y destrozó un bar en A Coruña, entre los más visto de la semana en COPE

1. Detenido un hombre que se atrincheró y destrozó un bar en A Coruña

Vídeo Un hombre destroza un bar en A Coruña. Vídeo de un testigo difundido por la plataforma Jupol

Hoy prevé pasar a disposición judicial el hombre que destrozó un bar en la Calle Torreiro de A Coruña. Sucedió poco antes de la medianoche del sábado al domingo. El cliente, de 39 años y nacionalidad senegalesa, estaba muy alterado porque no le quisieron servir en otro local de la calle. Entró en el Bar Habana y se atrincheró detrás de la barra, desde donde comenzó a arrojar vasos y botellas a la entrada del establecimiento.

2. La dura reflexión de Albert Boadella dedicada a Javier Bardem por su postura sobre el Open Arms

Vídeo

El actor Javier Bardem pidió el pasado lunes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que lidere un procedimiento de reparto en entre los países de la Unión Europea de los migrantes rescatados por el barco humanitario Open Arms, con 151 personas a bordo, a la deriva en el Mediterráneo desde hace 11 días, a la espera de que le ofrezcan un puerto seguro.

3. La histórica 'bronca' entre Pablo Iglesias e Irene Montero que ha utilizado Rufián para hablar de feminismo

Vídeo

El diputado de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha vuelto a sembrar la polémica en su cuenta de Twitter, esta vez tirando de hemeroteca. El político catalán ha empleado un polémico vídeo de Vistalegre II, término con el que son conocidos los congresos de Podemos, entre Pablo Iglesias e Irene Montero en el que parece que el líder de la formación morada está regañando con Montero.

Este fragmento ha sido utilizado por Rufián para cargar contra la Junta de Andalucía, gobernada desde principios de año por PP, Ciudadanos y Vox, por su inversión en la lucha contra la violencia de género: “Quienes aplaudieron que la Junta de Andalucía de PP, C’s y VOX recortara salvajemente en políticas por la igualdad de género y contra la violencia machista son quienes hoy dan lecciones de feminismo por un vídeo sacado de contexto de Iglesias y Montero? No tenéis vergüenza”.

4. Así retrata Herrera a Errejón tras sus ataques a Díaz Ayuso

Vídeo

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue investida este miércoles con los votos a favor de su partido, Ciudadanos y Vox, que a diferencia de la formación naranja no formará parte del Gobierno madrileño. La sesión de investidura estuvo plagada de críticas a la candidata durante un debate que alcanzó alta tensión. Especialmente, cuando Íñigo Errejón tomó la palabra. El portavoz de Más Madrid acusó a Ayuso de no "aguantar" un debate parlamentario de quince minutos y de "rebajar" el nivel del parlamentarismo madrileño. "Me he quedado con su réplica con miedo ante la posibilidad de que vaya a ser presidenta una persona que no tiene capacidad de

aguantar un debate de quince minutos", comentó.

5. 'Rosalía Otaku': así es el impactante vestido con el que la cantante ha revolucionado las redes sociales

Vídeo

Rosalía sigue dando mucho de qué hablar. Las redes sociales han ardido este lunes con una fotografía de la cantante. En ella, sale luciendo un espectacular vestido de inspiración japonesa. Y como suele ser normal en estos casos, los comentarios de los usuarios no se han hecho esperar.