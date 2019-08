Así retrata Herrera a Errejón tras sus ataques a Díaz Ayuso

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue investida este miércoles con los votos a favor de su partido, Ciudadanos y Vox, que a diferencia de la formación naranja no formará parte del Gobierno madrileño. La sesión de investidura estuvo plagada de críticas a la candidata durante un debate que alcanzó alta tensión. Especialmente, cuando Íñigo Errejón tomó la palabra. El portavoz de Más Madrid acusó a Ayuso de no "aguantar" un debate parlamentario de quince minutos y de "rebajar" el nivel del parlamentarismo madrileño. "Me he quedado con su réplica con miedo ante la posibilidad de que vaya a ser presidenta una persona que no tiene capacidad de

aguantar un debate de quince minutos", comentó. "Señora Ayuso, esta es su investidura, usted se presenta a presidenta de la Comunidad de Madrid para presidir a todos los madrileños. Eso es un honor y si yo algún día tuviera uno similar le aseguro que pondría todo mi esfuerzo para no rebajar ni el parlamentarismo ni la dignidad de las instituciones madrileñas", dijo.

En su monólogo de este jueves, Herrera ha criticado la actitud de Errejón. "Ayer no se destiló la mejor finura parlamentaria. Tuvo que ser Ángel Gabilondo el que diera una llamada de atención principalmente a su socio Errejón. Él quiso ser la niña guapa de la fiesta, el protagonista supremacista e intelectual. Isabel Díaz Ayuso igual no pertenece a la escuela de Frankfurt. O no está entre las 20 intelectuales más capacitadas de Europa. Vale, de acuerdo. Pero es que Errejón tampoco. Ayer Errejón le decía: 'Usted no tiene nivel intelectual para discutir conmigo. Usted no me aguanta a mí 15 minutos hablando'. Lo cual es de una chulería pretenciosa que retrata mucho a la persona. Claro que tampoco se quedó corta Díaz Ayuso. Le dijo que venía manchado de dictadura. Y le recordó la beca black. Mientras el otro le hablaba de corrupción. ¡Pero si tú tenías una beca black! ¡Cantamañanas! ¿Por qué siempre se pone a hablar el que menos puede hacerlo? El que decía que los venezolanos comían tres veces al dia. Fíjese en la percepción de la realidad que tiene este individuo. ¡Comerá Maduro tres veces al día! Los demás está por ver todavía", ha señalado.

