Va a una entrevista de trabajo y la mentira que cuenta deja al entrevistador mudo y a punto de contratarlo: no tenía que ver con su currículum

Ella decía que fue un error, pero se ha demostrado que no fue así, que realmente mintió y por eso Noelia Núñez, la diputada del Partido Popular y vicesecretaria de movilización y reto digital del partido, ha dimitido de todos sus cargos.

Ya sabes que en su currículum, en el Congreso ponía que tenía un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de las administraciones públicas por parte de la UNED y la verdad, es que nunca terminó esos estudios.

Fue el ministro Oscar Puente el que levantó la libre y empezó a atacar a Noelia Núñez (todo a través de sus redes sociales) que ha aguantado en su cargo hasta que ya era demasiado evidente que no se trataba de una equivocación, sino directamente de una mentira.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la política explicaba que se trataba de una decisión ejemplarizante, ya que muchos otros no dimitían por mentiras que consideraba más gordas. Por eso mismo, accedía a dejar su carrera política, mientras daba las gracias a Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso.

Este pequeño escándalo ha reabierto un debate tremendamente olvidado: el de las mentiras en los currículum que enviamos a las empresas de trabajo.

Las mentiras más comunes en los CV que mandamos

Seguro que, si has leído muchos currículum o has tenido que elaborar varios, o por historias que te hayan contado, sabrás que hay muchas mentiras “piadosas” que se cuentan en ellos.

Por ejemplo, que se tienen cursos ajenos a tu formación reglada que has hecho, o que se tiene más idiomas (y mayor nivel en ellos) de los que realmente se tienen. Mentiras que, supuestamente, te llevan a obtener el puesto.

Sin embargo, eso no siempre te puede salir bien, porque lo cierto es que luego tienes que demostrarlas trabajando. De eso hablamos hoy en 'La Tarde' con Jesús Vega, experto en Recursos Humanos y director de recursos de varias empresas.

Él ha pillado muchas mentiras y dice que hay formas para hacerlo. “Cuanto más vago es alguien hablando de una cosa, pues más cerca de la mentira está. Cuanto menos datos se dan y fechas se dan y nombres se dan sobre lo que ha hecho esa persona a lo largo de su carrera, pues más cerca de la mentira está. Cuanto más te tiembla la voz, cuanto más cerca pones tu mano de la boca” explicaba.

Este experto cuenta que hay una forma que las empresas tienen para “pillar” las mentiras y evitar que se las cuelen. “El periodo de prueba. Si después de seis meses alguien cuela en su nivel académico o en su nivel de experiencia o en su nivel de relaciones, mira, el culpable no es el candidato, el culpable no es el profesional, los culpables somos nosotros que no estamos cerca de lo que está haciendo esa persona” matizaba.

Entre las mentiras más comunes, por cierto, dice que están “la titulación, experiencia, nivel de idiomas, su grado de habilidades, se puede mentir en todo y de hecho se miente en todo”.

La mentira que contó en su entrevista de trabajo

Jesús dice que ha llegado a ver de todo en una entrevista de trabajo, y gente que miente en prácticamente todo lo que puede.

“La mentira es mala. Está dando indicaciones de tus valores, de lo honesto que eres como profesional. Pero yo tengo la responsabilidad de defender a mi empresa de aquellas personas que no son honestas o aquellas personas cuyo sistema de valores no es suficientemente bueno. Entonces, yo, si pillo una persona mintiendo, lo siento mucho en mi empresa no trabaja” expresaba.

Igualmente, dice que legalmente no pueden comprobarlo y meterse en los datos personales de los candidatos. Aunque, alguno, hay que comprobarlo.

Como este candidato que fue a la entrevista y, más allá del currículum que le había enviado, decidió contar una mentira tremenda. “Decía ser íntimo amigo del Rey” contaba Jesús Vega entre risas. “Ha habido gente que se ha inventado una carrera al 99%. Y además es de las personas con más gracia que yo me he encontrado en mi vida. Y luego cuando empiezas a investigar exactamente cuál había sido esta persona, la carrera de esta persona decía, pero vamos a ver... Pobre hombre, si es que mañana cuando te incorpores se va a descubrir la verdad, ¿y qué vas a hacer?”