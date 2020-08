Herrera y el "sueño húmedo de Sánchez", entre lo más leído de este jueves

Vídeo

La campaña contra la Monarquía sigue en marcha como era de esperar, ¿por qué? porque eso tapa muchas cosas. Porque mientras vamos haciendo ruido con la Monarquía, con Juan Carlos, si se ha ido, no se ha ido, ha venido, se ha quedado… no hablamos de las diferentes crisis a las que ahora mismo nos tenemos que enfrentar. La crisis económica, la crisis sanitaria, consecuencia del desastre, el desastre de gestión de un Gobierno como el que preside este individuo, que ahora está de vacaciones, por cierto. De vacaciones en la casa que le cedió al Estado Juan Carlos I, La Mareta, allí se ha ido este inmenso cuentista, en Falcon, por supuesto, con su familia a descansar. La verdad, si tuviéramos la garantía de que se queda a descansar allí el resto de los tres años que le quedan, o que parece que le quedan, saldríamos ganando, pero allí se ha ido.

“Me da mucho asco que la gentuza de ‘Sálvame’ siga hablando de mí. Ayer el maltratador misógino JJ (por Jorge Javier Vázquez), antes el comprador de criaturas e inventor de enfermedades, condenado por el TS. ¿Por qué esa obsesión?”, ha escrito, refiriéndose al presentador Jorge Javier Vázquez. Pero la cosa no ha quedado ahí, ya que ha seguido cargando contra los que fueron sus compañeros durante tantos años. “Mi vida está en derroteros profesionales distintos. Nunca le hice la pelota al enano psicópata, como exige. Jamás me doblegué en ese pozo de maltrato, bullying y mentiras”, ha continuado diciendo.

La Mesa del Congreso, donde PSOE y Podemos tienen mayoría, frenaba el pasado martes 14 de julio las diferentes solicitudes presentadas tanto por PP, como por Vox y Ciudadanos para que el vicepresidente segundo y líder de la formación morada, Pablo Iglesias, compareciese en la Cámara Baja a fin de dar cuenta sobre el denominado 'caso Dina', ante la gran cantidad de informaciones que lo apuntan directamente.

Fue, sin duda, la noticia que eclipsó por completo la última sesión celebrada por el pleno del Congreso de los Diputados. El anuncio por parte del presidente de Vox, Santiago Abascal, de una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, justificada en la necesidad de “evitar que España caiga en la ruina, en la muerte y la opresión” que, según el líder de la formación verde nos traen Sánchez e Iglesias.

Abascal aseguró que desde su formación han utilizado por un lado “la palabra en esta tribuna y gracias al apoyo de muchos españoles hemos podido decirles a ustedes lo que los españoles habrían querido decirles también”, y por otro “el instrumento de las movilizaciones”, pero, como ha reconocido, “no es suficiente, no vasta, la sociedad española exige y merece mucho más de todos nosotros”, por lo que “no nos queda más remedio de usar el instrumento de la moción de censura, que presentaremos en el mes de septiembre”.

Juan Carlos I, el que fuera Rey de España y promotor de la transición a la democracia tras el fin del franquismo, ha abandonado el país. Su paradero es desconocido, al menos para la mayoría de la población, y poco a poco se han ido sabiendo los detalles de cómo se fraguó la precipitada marcha del Rey Emérito del país al que llegó con tan solo 10 años, tras nacer en Roma.

Carlos Herrera, comunicador líder de la radio en España y la voz de COPE cada mañana ha relatado en su programa y en una columna de ABC algunos de los detalles que nadie conocía sobre lo ocurrido y no ha dudado en revelar el nombre de los involucrados, incluido un miembro del Gobierno de Sánchez cuya influencia en las negociaciones ha sido destacada.