Drogas en camerinos, alcohol y mentiras: las duras acusaciones de Karmele contra Sálvame

Karmele Marchante vuelve al ataque contra sus excompañeros de "Sálvame" y lo hace con declaraciones muy graves. La periodista, que abandonó el programa en 2016, ha asegurado que le dan "musco asco" sus excompañeros y les acusa de tomar drogas.

“Me da mucho asco que la gentuza de ‘Sálvame’ siga hablando de mí. Ayer el maltratador misógino JJ (por Jorge Javier Vázquez), antes el comprador de criaturas e inventor de enfermedades, condenado por el TS. ¿Por qué esa obsesión?”, ha escrito, refiriéndose al presentador Jorge Javier Vázquez. Pero la cosa no ha quedado ahí, ya que ha seguido cargando contra los que fueron sus compañeros durante tantos años. “Mi vida está en derroteros profesionales distintos. Nunca le hice la pelota al enano psicópata, como exige. Jamás me doblegué en ese pozo de maltrato, bullying y mentiras”, ha continuado diciendo.

Y es que al parecer, a juzgar por sus palabras, está mucho más feliz y más tranquila que cuando trabajaba en el programa de las tardes de Telecinco. “Me largué, soy feliz, escribo de política, trabajo en la TV3… ¿A qué viene esa obsesión enfermiza? Dejadme en paz ya, panda miserable de ingnorantes”.

Unas declaraciones que le han hecho convertirse rápidamente en trending topic con grandes apoyos por parte de sus seguidores, dándole la razón y constatando que sufrió mucho durante esos años porque le hicieron la vida imposible hasta que acabó abandonando.

Pero Karmele va a más. “Si me siguen nombrando, escribo todo lo que viví. Carreras de drogas en baños y camerinos, alcohol, mentiras no informativas, órdenes de la dirección para desvirtuar aconteceres para mayor audiencia. Nepotismo. Endogamias amorosas para colocar novi@s. Peleas x la Publi…”, ha escrito, provocando una auténtica revolución en las redes sociales y haciendo que los fans del programa quieran saber más sobre los personajes que ven cada día en televisión.

AL ENANO PSICÓPATA, como exige. Jamás me doblegué en ese pozo de MALTRATO, BULLING Y MENTIRAS. Me largué, soy feliz, escribo de política, trabajo en la TV3......A qué viene esa OBSESIÓN ENFERMIZA? Dejarme en paz ya PANDA MISERABLE DE IGNORANTES Y AGRAF@S������ — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) August 6, 2020

Una despedida muy polémica y precipitada

Karmele Marchante reveló poco después de su marcha de 'Sálvame' en la revista Lecturas por qué decidió irse: “Me costaba ir a trabajar, no me sentía bien tratada”. Karmele se mostraba muy contundente y decepcionada por la forma en la que la habían tratado. Por eso, fue ella la que tuvo la decisión personal de abandonar: “Me he ido de propio y como he querido. Mi contrato seguía vigente mes y medio más, pero decidí marcharme, sin ninguna despedida, por coherencia”. La propia tensión e incomodidad que veía Marchante era visible por los espectadores por las acusaciones varias que recibía de sus compañeros. Su deuda por su boda fallida le hizo aguantar hasta que dijo “basta”.

Además, hace cuatro años la periodista también reveló que el propio director del programa la llamó para que se despidiera de la audiencia y de la gente que se encontraba en plató. Al final, la convenció pero no esperaba lo que iba a suceder poco después: “Le dije que diría adiós desde su sitio de dirección y que después agarraría el bolso y me iría. Al final tras mucho suplicarme, al día siguiente esta gente llamó a mi representante y le dijeron que no hacía falta que fuera”.

Entre sus planes se encontraba trabajar en TV3 y en La Vanguardia y escribir un libro. Así que, vemos cómo Karmele trataba de borrar su etapa en 'Sálvame' para continuar con su carrera profesional de la forma más digna posible, tal y como ha demostrado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

El desorbitado precio del bañador que luce Jorge Javier en sus vacaciones