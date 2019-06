El gesto de Vox en el despacho de Podemos y las risas de Herrera y Expósito con Rull, lo más visto en COPE

1. Herrera pone en su sitio a la portavoz del gobierno catalán que no responde en castellano

Vídeo

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, abrió este martes una polémica por el protocolo a seguir con las preguntas en castellano durante la rueda de prensa posterior a la reunión del gobierno catalán, al negarse a responder en castellano preguntas que antes no se hubieran formulado en catalán. Habitualmente, en las ruedas de prensa institucionales hay un primer turno de preguntas en catalán y, en el tramo final de la comparecencia, se pasa al castellano para repetir las ideas más importantes o formular otras preguntas en este idioma.

2. La peculiar respuesta de Herrera a Iglesias tras pedir ser ministro de Trabajo y Hacienda

Vídeo

Además, ha indicado que él se presentó a las elecciones para gobernar, por lo que pedirá estar en el Ejecutivo, y espera que al igual que ellos "no podrán vetos a nombres propuestos por el PSOE", éste tampoco los ponga a los que Podemos proponga. En una entrevista en TVE, Iglesias ha apuntado que no exigirán carteras de Estado sino aquellas que les permitan realizar "un diseño competencial" que asegure que determinadas medidas se aplican. En concreto, se ha referido a dos elementos: que en España se acabe con la temporalidad y que haya justicia fiscal, por lo que sugiere las carteras ministeriales de Hacienda y Trabajo.

3. Herrera desvela el mensaje que recibió de la pareja cubana horas antes de morir en Ayamonte

Vídeo

Este sábado fue hallado muerto un matrimonio en su casa de Ayamonte (Huelva). La Guardia Civil investiga como posible caso de violencia machista. Así lo afirmó el alcalde en funciones de la localidad, Alberto Fernández, en una localidad que se encuentra “totalmente trastocada” por este suceso. Carlos Herrera, justo después de su monólogo a las 8:10 horas de la mañana, ha interrumpido por un instante los titulares del día. Una de las noticias era el hallazgo de este matrimonio muerto cuando Herrera ha dicho “les tengo que contar algo”.

4. El razonamiento histórico de Rull en el juicio del procés que provoca las risas de Herrera y Expósito

Vídeo

El juicio por lo ocurrido en otoño de 2017 en el camino hacia la declaración unilateral de independencia de Cataluña ha quedado este miércoles visto para sentencia en el Tribunal Supremo cuatro meses después de su inicio. "Muchísimas gracias a todos. Visto para sentencia. Abandonen la Sala, por favor", ha afirmado el presidente del tribunal, Manuel Marchena, pasadas las 19.00 horas. Ha sido la 52ª y última sesión del juicio del "procés", que comenzó el pasado 12 de febrero y cuya sentencia se espera para después del verano.

5. El monárquico gesto de Vox tras su entrada en la Mesa de la Asamblea de Madrid que irritará a Podemos

Vídeo

La llegada de Vox a la Vicepresidencia Tercera de la Mesa de la Asamblea de Madrid no se ha hecho esperar, tras conocer que el PP y Cs han unido sus votos con el partido de Santiago Abascal este martes para convertir en presidente de la Asamblea a Juan Trinidad. Las tres fuerzas han coincidido en afirmar que no ha sido un pacto sencillo, pese a que las tres fuerzas del bloque de derechas en la Comunidad de Madrid estaban condenadas a entenderse, ya que sin el apoyo de Vox, Ciudadanos no hubiera logrado acceder a la presidencia de la Cámara Autonómica. A su vez, los naranjas eran esenciales para que Vox tuviera presencia en la Mesa.