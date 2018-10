La extraña adicción del gato de Jon Uriarte

Williams no es un gato muy corriente. Llegó a la vida de Jon Uriarte y su mujer de casualidad y no les dejó escapar “nos adoptó él a nosotros, no nosotros a él”. Eligieron su nombre por el jugador del Athletic de Bilbao, pero lo que no sabían era que Williams tenía una curiosa afición.

Cuando el gato termina de comer no hay nada que le guste más que tumbarse en el sillón o en su cojín y ver el telediario. Williams es un amante de la televisión, pero si hay algo que le encanta son las películas de animales. Le chiflan. Da igual si son de dibujos animados o no, él se las ve todas. Su favorita es el 'Libro de la Selva', no se cansa nunca de verla.

Uriarte y su mujer no dan crédito con el pequeño, se queda embobado cuando salen otros animales en la televisión. Y eso que los gatos no pueden apreciar todos los colores como lo hacen los humanos, pero tampoco ven en blanco y negro como muchos pueden creer. Los felinos no tienen los conos que perciben el color rojo, por lo que este y todos sus similares no los pueden detectar. Los únicos que aprecian son verde, azul, amarillos y sus derivados. Por otra parte, tampoco aprecian los colores tan saturados ni vivos como lo podemos hacer nosotros.

Sin duda alguna Willimas es un gato muy especial con una afición muy particular: ser un fiel amante de la televisión y los animales que en ella aparecen.