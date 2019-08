La divertida versión de Queen protagonizada por Carlos Herrera y el Grupo Risa

Uno de los momentos más importantes de la última temporada en las carteleras de todos los cines ha sido el estreno de 'Bohemian Rhapsody', la película que narra la historia de Queen y de su cantante Fredy Mercury. En este sentido, el Grupo Risa versionó la canción 'Another One Bites the Dust', siendo el protagonista de esta adapatación el comunicador Carlos Herrera y sus peculiares frases para presentar la información local en 'Herrera en COPE'.

El Grupo Risa, líder en alegrar las noches

El programa Grupo Risa, los domingos de 2 a 6 de la madrugada, es el favorito para los noctámbulos. David Miner, Óscar Blanco y Fernando Echeverría ponen la banda sonora y el humor a los programas más escuchados de COPE. Los puedes escuchar tanto en 'Herrera en COPE' los viernes, en 'El Partidazo de COPE' con '¡Vaya fiesta!' los miércoles y además, los fines de semana.

Cada sábado tienes una cita en COPE con David, Óscar y Fernando de 2 a 6 de la noche. El humor está asegurado, las carcajadas son las protagonistas y las risas rebosan en un programa en el que no podrás dejar de escuchar sus innumerables bromas.