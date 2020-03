La conversación entre dos reponedoras de supermercado por el coronavirus que desata las risas del Pirata

Álex Clavero, más conocido como El Francotirarock, es uno de los colaboradores más carismáticos de El Pirata. Desde luego, el humorista es un integrante de relumbrón dentro de la banda que ameniza las mañanas de RockFM de lunes a viernes: nunca deja indiferente. Tampoco en esta ocasión, que convirtió a Clavero en oyente de excepción de un conversación desternillante relacionada con la crisis del coronavirus. Todo ocurrió en un supermercado.

Las reponedoras 'monologuistas'

“Yo iba a comprar, estaba mirando las estanterías. Había dos reponedoras de unos 50-55 hablando. 'Esta mañana, cuando he venido, estaba todo el pasillo vacío: se habían llevado todos los botes y latas de conservas', comenta una. Dice la otra 'Es flipante las despensas que tiene la gente”, contaba Clavero, entre las carcajadas de sus acompañantes en el estudio. Incluido, muerto de la risa, El Pirata.

¿Meter o poner en cuarentena?

“Y dice la primera 'Pues lo mismo tiene razón la gente y hay que coger provisiones por si nos van a meter en cuarentena'. Y dice la otra 'No, no, se dice poner en cuarentena. Meter es en vereda'. Y dice la otra '¿Y de dónde viene meter en vereda?'. Su compañera le responde 'Pues yo que sé, búscalo en Google'. Lo buscó y dice 'Viene de meter en cintura'. Y se empieza a reír ella sola: 'Dice que la cintura es la región más estrecha del cuerpo”, siguió contando El Francotirarock entre el cachondeo generalizado.

“Dice la otra 'Pues tengo yo una región que parece la de Murcia. Ya nos podían meter a nosotras en cuarentena'. Dice la otra '¡Que se dice poner!'. Dice 'Bueno, pues que nos pongan dentro del supermercado. Que a mí no me caben los botes en casa”, prosiguió la descacharrante charla entre las dos reponedoras.

El marido, a buscarse la vida

“Claro, y te traes al marido y tan a gusto aquí'. Dice la otra 'No, no, mi marido que se busque la vida. ¿No dice que gana más que yo, en el taller? Pues que se alimente a base de tornillos. Hala, que también pensando en la región de cintura que tengo yo... No me estaría mal que me metieran a mí en cuarentena”. Clavero no podía parar de reír mientras era testigo de la escena y de las frecuentes equivocaciones con el lenguaje de una de las reponedoras.

“¡Loli, que se dice poner en cuarentena! Qué pesada estás con el meter'. Y dice la otra 'Es que llegan unas edades que se mete hasta la cuarentena ahí'. Y dice la otra 'No digas bobadas, que en la cuarentena aún se metía algo. ¡Lo chungo es la cincuentena!”, pudo escuchar también el humorista que ameniza las mañanas de Rock FM con El Pirata y su banda.

¿Seguro que la gente usa las mascarillas en la calle?

Para terminar, aún hubo más: “Anda, que los de las mascarillas... Agotadas en todos lados. ¿Tú ves a alguien por la calle con mascarilla? Porque yo sólo veo japoneses. ¡A ver si la gente las ha comprado para hacer limpieza en casa!” Al humorista le daba mucha pena que las reponedoras abandonasen el lugar, así que se dirigió a hablar con ellas. “Les digo '¿No hay más botes de judías?”. La respuesta de una de ellas, de nuevo, no tuvo precio: “No, la gente se los ha llevado como locos. Creen que nos van a meter en cuarentena”.