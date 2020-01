La contestación de un diputado de Vox al ser llamado 'patriota de sofá', entre lo más visto de la semana

Los vídeos más vistos en la página web de cope.es, entre los que destaca la contundente respuesta que ha dado un diputado de Vox a una cuenta que le llama 'patriota de sofá':

1. La contundente respuesta de un diputado de Vox a un "millennial" que le acusa de “patriota de sofá”

El diputado de Vox, Víctor Sánchez del Real, responde de esta manera a un tuitero que le acusaba de “patriota de sofá” por sus augurios tras el nuevo acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos. El respresentante del partido de Abascal en el Congreso respondía así al “millenial” y le recordaba que las empresas son “sensibles” a las amenazas “de los políticos”.

2. El ataque de Elisa Beni a la Guardia Civil por su papel en Navarra que se le ha vuelto en contra

La periodista, Elisa Beni, ha arremetido este lunes contra la Guardia Civil y el sindicato AUGC en redes sociales por un comunicado de la Asociación en el que critican las posibles consecuencias del acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PNV para una eventual investidura. La AUGC ha publicado a través de su cuenta un mensaje en el que avisa de posibles manifestaciones en función de las consecuencias de una transferencia de tráfico desde el Estado al gobierno de Navarra.

3. Herrera: “ERC, una formación independentista, va a decidir el futuro de España”

Si no hay sorpresas, ERC facilitará el gobierno, teóricamente el día 7. Esquerra, fíjense, una formación independentista va decidir el futuro de España. Ya les digo que pueda haber algún tipo de problemas porque mire la Junta Electoral Central tiene que valorar si inhabilita o no inhabilita, en función de unos artículos de la LOREG al señor Torra al frente de la Generalidad de Cataluña y una sentencia que le condena a inhabilitación por no haber retirado los lazos amarillos de la fachada de la Generalidad. Si eso se produce ahora, eso desestabiliza mucho la situación en Cataluña, hombre y complica las cosas. El Gobierno está presionando a los magistrados de la Junta Electoral Central por tierra, mar y aire; por la mañana, por la noche, a mediodía…

4. El día que Herrera se partió de la risa con la surrealista entrevista a Ibéyise Pacheco

El trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco alegra las mañanas de 'Herrera en COPE' a base de carcajadas y risas aseguradas. Pero esta vez, fue llevado al extremo.

Ocurría el pasado enero cuando repasaban los mejores momentos de 2018. La audiencia decidía a través de las redes sociales cuál había sido el momento más “tronchante” dentro del programa.

La decisión parece que fue clara: la surrealista entrevista a la periodista venezolana Ibéyise Pacheco.

Herrera preguntaba a la escritora y esta respondía a base de silencios y onomatopeyas que hacían aguantar la risa al comunicador. Hasta tal punto llegó la intervención que el Grupo Risa le dedicó una canción.

5. La polémica felicitación del Año Nuevo de Rufián que ha provocado la ira del independentismo

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha querido dar la entrada a 2020 en redes sociales felicitando el año nuevo con un mensaje polémico que ha resultado en provocar a quien no esperaba: el independentismo. El político del partido nacionalista ha recibido decenas de mensajes de crítica en catalán y de cuentas afines al secesionismo que reprochaban el tuit de Rufián por otra foto que se tomó en la jornada electoral del 10 de noviembre.