La contundente respuesta de un diputado de Vox a un "millennial" que le acusa de “patriota de sofá”

El diputado de Vox, Víctor Sánchez del Real, responde de esta manera a un tuitero que le acusaba de “patriota de sofá” por sus augurios tras el nuevo acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos. El respresentante del partido de Abascal en el Congreso respondía así al “millenial” y le recordaba que las empresas son “sensibles” a las amenazas “de los políticos”.

Originalmente, Sánchez del Real publicaba un mensaje en su perfil personal en la red social Twitter en el que reflexionaba: “Un efecto paradójico de las prisas de Sánchez por cerrar antes fin año: muchas empresas aún a tiempo de modificar sus presupuestos para el 2020. Adivinen qué decisiones están tomando en estos momentos”. Además, el diputado de Abascal avisaba de que “se va a ver el impacto de sus promesas/amenazas económicas”.

Un efecto paradójico de las prisas de Sánchez por cerrar antes fin año:muchas empresas aún a tiempo de modificar sus presupuestos para el 2020. Adivinen qué decisiones están tomando en estos momentos. Así que,de golpe,se va a ver el impacto de sus promesas/amenazas económicas. — VíctorSánchezdelReal (@sanchezdelreal) December 30, 2019

Un comentario que parece que no gustó nada a un tuitero de nombre Ismael que quería compartir la reflexión del diputado de Vox con sus 200 seguidores: “Mirad los comentarios de este tweet, decenas de "empresarios" diciendo que van a empezar a despedir a sus empleados, que van a cerrar, que van cambiar la sede social y estos son los de la banderita los que supuestamente tienen que sacar el país adelante. Patriotas de sofá...”

Mirad los comentarios de este tweet, decenas de "empresarios" diciendo que van a empezar a despedir a sus empleados, que van a cerrar, que van cambiar la sede social y estos son los de la banderita los que supuestamente tienen que sacar el país adelante. Patriotas de sofa... https://t.co/gBfoDMaGNp — ismael (@isma1809) December 31, 2019

Una respuesta que no ha pasado desapercibida para el propio Sánchez del Real que también se lanzaba a responder a este usuario tirando de ironía: “Millennials descubren que las empresas no son ONGs y son enormemente sensibles a las amenazas de los políticos que no han tenido una empresa en su vida. O generado un solo puesto de trabajo”.

Millennials descubren que las empresas no son ONGs y son enormemente sensibles a las amenazas de los políticos que no han tenido una empresa en su vida. O generado un solo puesto de trabajo. https://t.co/krVBpwFKwj — VíctorSánchezdelReal (@sanchezdelreal) December 31, 2019

Un toma y daca entre el diputado y este seguidor que ha sido aplaudido por los seguidores de Sánchez del Real.

No entienden ni los mínimos conceptos básicos. Si suben los impuestos y el SMI, por el mismo trabajo y empleados, tus costes de empresa aumentan. Si tu facturación no aumentan igual (que incluso bajará debido a la crisis), te falta dinero, así que no te queda otra que despedir — Gatuna Guerrera ���������� (@GatunaGuerrera) December 31, 2019

Entre otras cosas porque la mayoría de empresarios no están subvencionados como las ONG. — Don Hilarión ���� (@D_Hilarion) December 31, 2019