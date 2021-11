El comentario de Herrera sobre el nuevo impuesto que pagarás, entre lo más leído de este jueves

Audio





Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la situación de la pandemia en nuestro país y también por el anuncio de una huelga en el sector del transporte para los días previos al inicio de las fechas navideñas.

"Los camioneros han anunciado tres jornadas de paro justo a las puertas de Navidad. Los camioneros están llamados a no circular en las fechas del año en los que más productos se transportan. Vamos a ver si se queda en una amenaza, pero los camioneros denuncian un abandono por parte del Gobierno. Este sector está haciendo frente a una subida del 30% del precio del combustible y de otros costes necesarios para el desarrollo de su actividad. También denuncian que las áreas de servicio, y esto se observó durante la pandemia, las áreas de servicio no estaban condicionadas. Esto era una promesa del Gobierno, sin embargo ahí sigue sin hacer nada", ha reflexionado el comunicador tras conocer la noticia relacionada con la convocatoria de estos parones el próximo mes de diciembre.





Es fácil, económico, rápido y está delicioso. El sándwich es un clásico de nuestra gastronomía, tan versátil que lo mismo nos soluciona un desayuno que una cena.

Sin embargo con este plato no vale todo y hay que tener muy presente que secillez y calidad no deben de estar reñidas. El pan al igual que cualqiuera de sus ingredientes no pueden ser de cualquier calidad, porque la clave de su éxito radica siempre en escoger la mejor materia prima en su elaboración y en atrevernos a apostar por ingredientes que, lejos de los tradicionales jamón y queso del sándwich mixto, den un toque diferente y especial a una de las recetas que gustan tanto a los mayores como a los pequeños de la casa.

Vídeo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Otro varapalo de Bruselas. ¿Alguien se cree los presupuestos?

No nos preocupemos. Seguro que ahora viene María Jesús Montero y lo arregla. Total, ya sabemos que para ella lo de las cuentas son unos millones aquí u otros acá.

Nuevo Varapalo: Bruselas recorta la previsión de PIB para España al 4,6%. Rebaja 1,6 puntos su propio pronóstico respecto a la estimación del mes de julio, es decir, pasamos al 6,2. El Gobierno sigue manteniendo sus previsiones que todo el mundo sabe que no son ciertas.





Desde hace días el Gobierno de España venía haciendo pedagogía sobre los constantes cambios que sufre la economía en estos momentos. La recuperación de la crisis del coronavirus no es igual en todos los sectores y eso provoca que las previsiones sufran constantes modificaciones.

Las previsiones económicas de la Comisión Europea ofrecen un baño de realidad sobre la situación real de la economía española. Bruselas rebaja a un 4,6 por ciento el crecimiento de nuestro país para 2021, casi dos puntos menos de lo estipulado hace tan solo unos meses. Esta caída se mantiene también en 2022 donde está previsto un crecimiento del 5,5 por ciento cuando lo anunciado hace unas semanas era una subida de Producto Interior Bruto del 6,3 por ciento.

EFE/Marcial Guillén





La tensión ha llegado a España y esta vez ha venido de la mano del sector del transporte. El pasado miércoles, el Comité Nacional de Transporte por Carretera anunciaba una huelga que se prorrogaría durante tres días y comenzaría pocos días antes de Navidad, entre el 20 y el 22 de diciembre.

El sector se ha visto obligado a tomar esta decisión para protestar por "el estado de abandono" del Gobierno. Entre otros asuntos, el sector ha mostrado su descontento por las negociaciones eternas en temas como la prohibición de que los conductores realicen la carga y descarga de los camiones, la aplicación obligatoria de la cláusula de revisión del coste de combustible, la construcción de áreas de descanso seguras para los conductores y la no implantación de la 'Euroviñeta'. Ésta última, una figura apenas conocida por muchos que no tengan ningún tipo de relación con el sector.