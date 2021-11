El chef Martín Berasategui explica el truco infalible para preparar un sándwich jugoso y lleno de sabor

Es fácil, económico, rápido y está delicioso. El sándwich es un clásico de nuestra gastronomía, tan versátil que lo mismo nos soluciona un desayuno que una cena.

Sin embargo con este plato no vale todo y hay que tener muy presente que secillez y calidad no deben de estar reñidas. El pan al igual que cualqiuera de sus ingredientes no pueden ser de cualquier calidad, porque la clave de su éxito radica siempre en escoger la mejor materia prima en su elaboración y en atrevernos a apostar por ingredientes que, lejos de los tradicionales jamón y queso del sándwich mixto, den un toque diferente y especial a una de las recetas que gustan tanto a los mayores como a los pequeños de la casa.

Toma nota de estas cuatro deliciosas propuestas diseñadas por los chefs Martín Berasategui y Erlantz Gorostiza para redescubrir este plato de una manera tan sabrosa como diferente y sencilla.

El Croque Madame de Berasategui

Ingredientes: 4 rebanadas de pan de molde sin corteza, 100 g de queso tierno rallado, 1 cucharada de queso curado rallado, 2 yemas de huevo, 2 cucharadas de nata doble, 2 lonchas de Jamón Cocido, 2 huevos, mantequilla, pimienta

Elaboración: En las dos recetas de Berasategui verás que el pan se dora en una sartén, ni sandwichera, ni tostadora. Para ello debemos colocar las rebanadas sobre la sartén y untarlas en mantequilla por ambas caras. Dejarlas a fuego suave para que no se quemen. Mezclar queso tierno + curado + yema de huevo + nata + pimienta. Sobre los panes poner parte de la crema de queso + jamón + crema, cerrar con panes + crema. Gratinar en el horno grill. En la sartén hacer los huevos a la plancha y colocarlos sobre los sándwiches.

Jara con Jamón Ibérico, de Martín Berasategui

Ingredientes: 2 panes de molde blanco, salsa Gribiche, pizca de mantequilla pomada, lonchas de Jamón Ibérico Asado, hojas de rúcula.

Elaboración:Untar el pan con la mantequilla, tostarlo en sartén a fuego suave. Colocar salsa Gribiche + rúcula salteada + jamón + salsa + rúcula. Untar el otro pan con mantequilla y por la otra cara Gribiche, colocarlo sobre el otro sándwich con la mantequilla hacia arriba. Dar la vuelta, dorarlo y retirarlo. Cortarlo en dos.

Con Pechuga de Pollo, de Erlantz Gorostiza

Ingredientes: 1 aguacate en su punto de maduración, 2 rebanadas de pan para sándwich, lonchas de Pechuga de Pollo Esencia (90% de carne), 1 manzana Granny Smith, 2 cucharitas de mostaza de Dijon, unos brotes germinados

Elaboración: Tostar las rebanadas de pan y reservar. Cortar el aguacate en gajos no muy gruesos y lonchear la manzana. Untar con una cucharadita de mostaza la basa de un pan, y añadir encima una capa de aguacate y otra de manzana. Sobre ésta, extender varias lonchas de Pechuga de Pollo Esencia (90% de carne), de pollo relleno y, sobre el mismo, colocar unos germinados. Repetir con otra capa de aguacate y de manzana y otra de pollo y finalizar tapando el sándwich con el otro pan, untado con mostaza.

Gitano con Jamón Cocido, de Erlantz Gorostiza

Ingredientes: 4 rodajas de pan de molde, 2 cucharillas de mantequilla blanda, 1 pizca de sal, 2 lonchas o círculos de queso de cabra suave y 60g de Jamón Cocido Duroc Esencia (94% de carne). Para la crema gitana: 2 cucharadas de nata líquida, 4 cucharadas de queso emmental rallado, 1 cucharada de vino blanco seco, * cebolla pequeña cortada fina.

Elaboración: Picar la cebolla y sumergir en agua fría una hora; escurrir y mezclar con el resto de los ingredientes: nata líquida, queso emmental rallado y Jamón cocido picado en pequeños trozos, y vino blanco. Untar con mantequilla uno de los lados de cada rebanada, espolvorear con sal, dar la vuelta y extender una loncha de queso de cabra más una cucharada de crema gitana colmada. Poner en el otro pan una variedad de lechugas y un poco más de crema gitana. Por último, tapar con la otra rebanada de pan, con la cara untada de mantequilla hacia arriba. Tostar los sándwiches en una sartén a fuego lento durante 3 minutos.