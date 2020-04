La clase de derecho de una jueza a Iglesias, entre lo más leído de esta semana

1. Una jueza le da una clase de derecho a Iglesias: "La Constitución también dice esto"

Vídeo

Pablo Iglesias hacía referencia ayer a través de twitter al artículo 128 de la Constitución que establece que toda la riqueza del país, con independencia de a quién pertenezca “está subordinada al interés general”.

Iglesias utiliza el artículo para ilustrar un vídeo de parte de la rueda de prensa que ha ofrecido este domingo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para explicar la decisión del Gobierno de endurecer el confinamiento decretando que, desde este lunes y hasta el 9 de abril, sólo acudan a sus puestos de trabajo quienes no presten servicios esenciales.

2. La dura carta de un pequeño constructor de Madrid a la que Sánchez no sabrá responder

Vídeo

Un pequeño empresario de la construcción de Madrid, con 25 trabajadores a su cargo, ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de COPE en la que le expone la difícil situación de su negocio y le reprocha la "falta de previsión" del Ejecutivo en la crisis del coronavirus. Se trata de un reconocido arquitecto que quiere mantener el anonimato por tratarse de una persona "conocida y de prestigio".

3. “El confinamiento durará todo el mes de abril, esperemos que en mayo la situación mejore”

Audio

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se muestra en una entrevista en COPE Canarias, razonablemente satisfecho de cómo está evolucionando esta crisis del coronavirus en las Islas, aunque matiza “el confinamiento de todo el mes de abril será fundamental, estos primeros quince días, y sobre todo la segunda parte del mes, donde esperamos que se pueda observar una evolución, van a ser claves, además, espero que con la llegada de mayo y las temperaturas del verano los datos mejoren y se pueda ir volviendo a la normalidad”

4. Los productos de limpieza más eficaces contra el coronavirus

Vídeo

El coronavirus se mantiene durante horas, dependiendo del material en las superficies, pero eliminarlo para evitar contagios es fácil. Puedes hacerlo con los productos de limpieza que tienes en casa para el uso diario.

Cuatro horas permanece el coronavirus en una superficie de cartón y dos o tres días en el acero o plástico, según el estudio de Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1 publicado el 17 de marzo en 'The New England Journal of Medicine'.

Si el coronavirus está encima de una superficie que aún no hemos limpiado, lo tocamos con la mano y después nos la llevamos a la boca, a la nariz o a los ojos ya podríamos habernos contagiado de Covid-19.

5. Lleva a su "perro" al veterinario porque no ladra y la prueba de ADN deja a todos estupefactos

Vídeo

La señora Wang se había hecho con uno de los perritos más bonitos del barrio. Por todos lados presumía de su spitz japonés ante sus vecinos de Jihnzhong, en la provincia china de Shanxi. No es para menos, porque este precioso perrito le había costado nada menos que 150 euros en la tienda de mascotas.

Todo iba relativamente bien hasta que empezó a ir relativamente mal. Durante los primeros tres meses, la dieta del animalito consistía en pollo y comida para perros. Hasta que un día, sin saber por qué, el perrito empezó a rechazar la comida que se le daba.

