Carlos Herrera recuerda a las víctimas tras recibir el premio de la AVT

La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha premiado al director y presentador de 'Herrera en COPE' con la Medalla de Honor de la Dignidad 2019. Con este galardón la AVT reconoce su lucha por la defensa de un final del terrorismo con Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia.

Un galardón que además de Carlos Herrera han recibido la delegada del gobierno en Madrid, María Paz García, la fiscal de la Audiencia Nacional, Carmen Monfort, el teniente coronel de la Guardia Civil, Carlos de Miguel García o el comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía, Manuel Soto. A todos ellos se les ha entregado hoy la medalla en este reconocimiento de la AVT quién también pone en valor la sensibilidad del Rey con las víctimas del terrorismo. En los próximos días Felipe VI recibirá el octavo Premio Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia.

Durante el acto de entrega la presidenta de la AVT, Maite Araluce ha destacado la labor de los premiados 'en su lucha por las víctimas del terrorismo'. Así mismo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presente en el acto, ha asegurado que gracias al esfuerzo de todos 'el estado derrotó a ETA' aunque ha incidido en que aún queda mucho camino por recorrer 'para que ningún crimen quede impune'.

Al finalizar el acto Carlos Herrera ha agradecido en COPE este premio y lo que supone para él. 'En mi condición de víctima, en mi condición de conocedor de la historia de las víctimas, del padecimiento de las víctimas, de la tenacidad, de la templanza, de la capacidad de evitar la ira y de la capacidad de ser siempre reclamo de la justicia y no de la venganza que este grupo de amigos, personas con tanta humanidad, tanta carga humana dentro, me premien como decía el clásico "Me llena de orgullo y satisfacción". Y además particularmente me emociona. El momento, el lugar, las personas, el mensaje y el contenido'.