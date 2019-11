Carlos Herrera antes de recibir su sexto Ondas: “Es un premio a COPE y a su espíritu”

Carlos Herrera ha pasado por los micrófonos de TRECE antes del arranque de la gala de entrega de los premios Ondas 2019. El comunicador almeriense, que ha conquistado este galardón por sexta vez en su carrera, ha valorado con orgullo este reconocimiento. Que, con mucha generosidad, ha atribuido a COPE en su conjunto.

“Este Ondas me coge en otra edad y en una Barcelona tranquila, maravillosa: la que yo he conocido siempre. Este premio no es un Ondas a Carlos Herrera. Es un Ondas a COPE, al espíritu de COPE que ha conseguido la revolución que es ahora COPE: la primera radio en España”, ha declarado un Herrera incombustible, porque “la retirada no está cerca”.

Este premio a la mejor labor en radio llega tras cuatro temporadas de ensueño, en las que Herrera se ha convertido en el comunicador con más oyentes de la radio española. Una audiencia de casi 2.500.000 personas confía a diario en ‘Herrera en COPE’ y en su presentador.

Cataluña resultó un lugar fundamental para Herrera en sus inicios profesionales. Tanto en Radio Mataró como en Radio Miramar de Barcelona, donde sustituía a otra leyenda con mayúsculas de la radio española: Luis del Olmo. En la Ciudad Condal coincidió, además, con toda una histórica de COPE, Encarna Sánchez.

La primera etapa de Herrera en COPE tuvo lugar en los años 90 con el programa ‘La Mañana’. Entonces se fraguó un cariño por esta emisora que adquirió energías renovadas desde 2015, cuando Herrera regresó a COPE para impulsar, como años atrás, sus mañanas.

Junto a Herrera, el Grupo COPE también celebra el premio a mejor podcast para Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo, de Rock FM. Su repaso del legado del mítico festival a través de una serie original de cuatro episodios emitidos entre abril y julio de 2019 se ha ganado el aplauso de la crítica.