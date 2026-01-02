Pérez de Rozas manda una advertencia a la afición del Espanyol por Joan García antes del derbi frente al Barcelona: "Una posibilidad que sería tremenda"

El regreso del exportero Joan García a Cornellà-El Prat con motivo del derbi ha encendido el debate en el entorno del RCD Espanyol. En el programa 'Deportes COPE', dentro de la sección ‘Vaya Pareja’, los periodistas Emilio Pérez de Rozas y Tomás Guasch han analizado las posibles reacciones de la grada, mostrando dos visiones que van desde la ironía hasta la máxima prudencia.

Desdramatizar con una advertencia

Para Emilio Pérez de Rozas, la clave está en desdramatizar la situación. El periodista ha propuesto recibir al guardameta con un toque de humor, sugiriendo una pancarta elocuente: "Gracias, Juan, por haber dejado 25 millones en el Espanyol y habernos permitido hacer este equipazo que os vamos a ganar". Con esta idea, busca transformar la tensión en una muestra de ingenio.

Sin embargo, Pérez de Rozas también ha lanzado una seria advertencia a la afición. Ha recordado que "una posibilidad de cierre del estadio por cualquier tontería sería tremenda" y que el equipo necesita a su gente para los próximos partidos. Aunque considera evidente que habrá pitos para Joan García, ha insistido en que la afición debe centrarse en animar a su equipo, ya que "estos tres puntos valen igual que los otros".

Por su parte, Tomás Guasch ha apostado por el 'cachondeo' frente a los dramas. Su propuesta ha sido la de colocar una pancarta con el mensaje "Joan, tú, bienvenido a casa", una acción con la que, según él, "habría dado la vuelta al mundo". El periodista ha lamentado la crispación actual en el fútbol, que impide a los aficionados llevar la camiseta de su equipo al estadio rival, resumiéndolo en tres palabras: "Esto es una mierda".

La opinión de los oyentes

La división de opiniones se refleja en la encuesta realizada en 'cope.es', donde han participado 500 oyentes de 'Deportes COPE'. Un mayoritario 60 % de los votantes recibiría al portero con una pitada, mientras que un 25 % optaría por los aplausos y solo un 15 % se mostraría indiferente ante el regreso del excancerbero perico.