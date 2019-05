La burla de Irene Montero con un chiste que ha indignado a los enfermos de cáncer, lo más leído en COPE.ES

1. La burla de Irene Montero con un chiste que ha indignado a los enfermos de cáncer

Vídeo

La número dos de Podemos, Irene Montero, señaló que la Sanidad Pública no necesita que ningún "supermillonario" como Amancio Ortega venga a decidir si hay buenas máquinas o no para curar el cáncer. Son ya varios los enfermos de cáncer que han mostrado su apoyo al empresario tras recibir el rechazo de Podemos. Una mujer que lleva más de 10 años combatiendo esta dura enfermedad, Tina Fuertes, ha reunido más de 120.000 firmas en change.org para decir "no al rechazo de las donaciones de Amancio Ortega". Otra, Inma Escriche, se sumó a esta defensa y volvió a compartir una publicación que ya escribió en junio de 2017 en Facebook: “La quimio de hoy es un homenaje a Amancio Ortega”. En la imagen se le ve con una bolsa de Zara.

2. El 'guantazo' de Jordi Évole al independentismo que ha indignado en Cataluña

La alcaldesa y candidata de Barcelona en Comú a la reelección, Ada Colau, se ha ofrecido a abrir conversaciones "discretas" solo con ERC y PSC para "explorar" posibles acuerdos de gobierno y ha rechazado negociar pactos con JxCat o con la candidatura de Manuel Valls, apoyada por Ciudadanos. El discurso de la alcaldesa, enfocado más a un pacto con los socialistas, parece que no ha gustado mucho a los independentistas. Son numerosas las respuestas que recibe en redes sociales por cada publicación que hace Colau. La última, un tuit del popular periodista Jordi Évole. El expresentador de Salvados ha señalado que hay sectores del independentismo que quieren el apoyo de Colau para gobernar Barcelona. “Por eso la insultan cada 5 minutos”, ha ironizado. Évole cree que la Ciudad Condal va a vibrar con los “días entretenidos” que vienen por delante.

3. Echenique 'saca pecho' por Iglesias y le responden con su propia medicina

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha descartado dimitir por la debacle electoral de Unidas Podemos en las elecciones municipales, autonómicas y europeas este 26M, y ha insistido en negociar con el socialista Pedro Sánchez un gobierno de coalición desde una "posición modesta". Muchos esperaban esa posible dimisión, incluso simpatizantes del partido, excepto uno: Pablo Echenique. El secretario de Organización de los morados publicó un tuit defendiendo a su líder tras los pésimos resultados de las elecciones. “A menos de 24 horas de las elecciones, Iglesias ha dado una rueda de prensa con decenas de medios y ha hecho una entrevista de media hora”, aseguraba al respecto tras convocar a los medios de urgencia este lunes por la mañana, a penas 12 horas después de saber los resultados.

4. El terrible testimonio de un cineasta desde la cima del Everest: “Muerte, carnicería y caos”

Vídeo

El director de cine canadiense Elia Saikaly, también alpinista experimentado, alcanzó la cumbre del monte Everest por tercera vez. Esta vez lo hizo para grabar un documental llamado ‘El sueño del Everest’ en el que contará su propia experiencia. “Muerte, carnicería y caos”. Así resumió Saikaly que fue su intensa subida a la cima de la montaña. Durante el ascenso al Everest, el documentalista afirmó que vio “cuerpos tirados en la ruta, personas que intentaron volver y terminaron muertas y personas que arrastraban cuerpos”, escribió en una publicación en la red social Instagram. Este lunes, un abogado de 62 años murió mientras descendía del monte Everest. Desde que comenzaron los bloqueos y las largas colas en la cima, ya son 11 personas las que han fallecido en el pico más alto del mundo en menos de diez días.

5. Herrera revela cómo recibieron los clientes de un restaurante sevillano al Rey Juan Carlos

Audio

Con motivo del anuncio por parte del rey Juan Carlos de retirarse de la vida pública a partir del 2 de junio, Carlos Herrera ha recordado en 'Herrera en COPE' una tierna anécdota con el monarca. “A raíz del viaje a Sevilla de la Davis me hizo llamar. Fue un honor. Me dijo que buscara un sitio para cenar con el príncipe. Le propuse un restaurante muy agradable y le dije que si le parecía pedíamos un lugar reservado, a lo que me dijo que no, que prefería en medio del restaurante con la gente. Nuestra mesa, fue simplemente una más”, ha recordado el comunicador.