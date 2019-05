Así fue la última visita de Alfredo Pérez Rubalcaba a COPE con Carlos Herrera

El exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, estuvo por última vez en COPE hace casi un año y medio cuando fue entrevistado por Carlos Herrera en el programa 'Herrera en COPE'. Este viernes hemos conocido el fallecimiento del exdirigente socialista tras sufrir un ictus el pasado miércoles y que le ha mantenido en la UCI del Hospital Puerta del Hierro de Majadahonda. Durante su intervención en COPE, Rubalcaba defendió que el Gobierno llevara al Constitucional el intento de Carles Puigdemont de ser investido presidente de Cataluña en enero del pasado año, justo después de las elecciones en Cataluña.

El ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, dejó claro aquel día en 'Herrera en COPE' que el líder de JxCAT, Carles Puigdemont ha incumplido la ley y que por tanto no podía ser presidente.

Alfredo Pérez Rubalcaba aseguró que en el tema catalán se sentía “relativamente libre de culpa” ya que en 2013 como líder de la oposición, ya lo llevó al Parlamento. “Le dije al Gobierno y a la Cámara que se estaba larvando un proceso en Cataluña con características muy específicas. Le dediqué 20 minutos, pero no conseguí ni una sola mención y la gente me miraba como un bicho exótico". "Yo avisé, los socialistas avisamos, pero ahora ya no vale mirar atrás".

En cualquier caso, añadió que “nadie imaginaba, -yo tampoco-, a un Parlamento votando una ley ilegal. Se podía haber atajado habiendo hecho cosas antes”, si bien advertía “yo tampoco fui capaz de predecir hasta dónde iban a llegar las cosas, porque nunca pensé que nadie fuera a actuar con tanta irresponsabilidad”, en referencia a Puigdemont.

El exsecretario general del PSOE aplaudió que el Gobierno llevara al Constitucional el intento de Puigdemont de ser investido presidente, ante el desafío independentista. “El Gobierno tenía el derecho y el deber de recurrir, porque el fondo de la cuestión es que Puigdemont está en Bruselas huido de la justicia. Tiene que dar cuenta de lo que ha hecho ante el juez”. “El Consejo de Estado dijo que no, no es la primera vez que lo hace, es el funcionamiento normal del estado de Derecho". Sin embargo, señalaba, "no le demos ventajas a quien en este momento está jugando un partido endiablado contra el Estado".

¿El PSC ha hecho las cosas bien en Cataluña? “No. El PSC ha cometido errores como el derecho a decidir. Pero también es muy difícil oponerse cuando estás en una sociedad en la que el 80% ha comprado esa idea. Entiendo lo que hizo pero creo que se equivocó y colocó al PSOE en una posición muy difícil. El derecho a decidir no existe en ninguna Constitución del mundo. Pero está ahí, hay partidos como Podemos que lo defienden. En una democracia hay reglas, y no se puede votar todo. Los constitucionalistas no hemos explicado que se puede votar lo que hemos acordado entre todos que se puede votar. A nadie se le ocurre votar si hay que pagar impuestos”, reflexionaba Rubalcaba.