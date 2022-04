Ángel Expósito supera en el EGM el millón de oyentes en La Linterna, récord absoluto del programa

"La Linterna", con Ángel Expósito y su equipo, sigue imparable. Ángel Expósito es uno de los nombres de hoy tras protagonizar una de las grandes noticias de este EGM: por primera vez supera el millón de oyentes en La Linterna. De esta manera, entre las 19.00 y las 23.30 son ya 1.036.000 personas las que apuestan por Expósito y su manera de contar y explicar lo que pasa, haciéndolo desde donde ocurre la noticia como recientemente con motivo de la guerra en Ucrania. Récord absoluto de La Linterna, que cuenta con más de 100.000 nuevos seguidores.

La visión del director de 'La Linterna' se afianza como una de las grandes apuestas de la radio española. Ángel Expósito, uno de los comunicadores más destacados de España, es un referente en las ondas y también en redes sociales.

El programa vespertino de COPE también te ofrece el mejor tiempo de análisis con Antonio Arraez, Ignacio Camacho o Carmelo Encinas. 'La Linterna', además, ha sabido reinventarse a los nuevos tiempos y ha acudido a las zonas en las que se producía la noticia.

A finales de enero, cuando todavía no había estallado la guerra entre Rusia y Ucrania, Expósito se desplazó hasta Kiev para contar desde allí el ambiente que se respiraba y todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento. En esas fechas, el director de 'La Linterna' indicó que "el mundo entero mira a Ucrania. La que fuera la puerta de la gran URSS se encuentra tensionada y con la sensación de que el conflicto bélico puede comenzar de un momento a otro. Este mismo domingo, Ucrania advertía de que desmantelaría cualquier grupo prorruso, después de las informaciones reveladas por Reino Unido, que indicaban que Rusia buscaría instalar un líder prorruso en Kiev mientras considera invadir su país vecino".

Otro de los programas especiales destacados se produjo en La Palma. Expósito encendió 'La Linterna' desde la isla bonita un mes después del fin de la erupción del volcán. En su espacio, el periodista habló con los vecinos damnificados por el torrente de lava que se ha llevado propiedades y futuro.

Expósito aseguró que en la falda del volcán el suelo sigue caliente. "Aquí se mezclan tres tiempos: el periodístico y político, porque urge solucionar esto y que las ayudas lleguen ya. El tiempo legal, ya que no es fácil ayudar a 7.000 personas de una manera rápida. Y el tiempo geológico, ya que esto no ha hecho más que empezar. A ver cómo se soluciona esto, pero resulta un espectáculo brutal. No hay que olvidarse de La Palma", explicó.

Tras el viraje histórico del Gobierno al Sáhara, el director de 'La Linterna' acudió a Melilla, la frontera sur de España para analizar esta noticia con los ciudadanos de a pie y también con el secretario general de AUGC Melilla. Márquez describió el último salto que se produjo en la valla. "Fue una situación muy tensa. Los compañeros tenían pánico de no saber qué podía suceder con esa avalancha de personas, que venían muy agresivos", aseguró.

Y no podíamos olvidar el viaje de Expósito a Marín. Cuando Galicia lloraba el naufragio del barco gallego en aguas canadienses, el director de 'La Linterna' acudió hasta el municipio que era base del pesquero.

El programa vespertino de COPE también te ofrece el mejor tiempo de análisis con Antonio Arraez, Ignacio Camacho o Carmelo Encinas. Además, en 'La Linterna', el punto más irreverente de la actualidad te lo acerca Julio César Herrero. Y, para informarte del deporte, Lama y todo el equipo de Deportes COPE conecta contigo a las 20.30h en una media hora que dirige el mejor narrador de la radio deportiva en España.

Todo el equipo del programa, conformado por Mamen Vizcaíno, Rubén Corral, Alberto Escalante, Adrián Gil, Álvaro García, Silvia Martínez, Paloma Serrano, Israel Remuiñán y Nekane Fernández, te traen el resto de la actualidad, tus mensajes que les trasladas a través de redes sociales, reportajes y mucho más. Sin olvidar el gran trabajo de Jon Uriarte, con su sección 'He visto luz', que le da la vuelta en tono de humor a la cara más surrealista de la información política nacional e internacional.

Todas las semanas, Mayte Alcaraz, Gloria Lomana, Beatriz Mesa, Paloma García Ovejero y Reyes Calderón ponen su firma 'En Femenino Singular' y cada día en torno a las 9 de la noche, Expósito y su equipo te analizan en profundidad aquellos temas que te interesan, te afectan y te preocupan en 'El Tema del Día'.

El mejor análisis, la mejor actualidad y las mejores historias, las puedes encontrar en 'La Linterna' de COPE. De lunes a jueves de 19.00 horas a 23.30 horas y los viernes de 19.00 a 22.30 horas. Una oleada más, el Estudio General de Medios ha puesto sobre la mesa el enorme trabajo que realizan tanto Expósito como su equipo, para proporcionarte la mejor información, entretenimiento y reflexión.