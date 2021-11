El análisis descarnado de Herrera sobre el socialismo, entre lo más leído de este lunes

Bueno, ¿cómo les va la vida? En este lunes 8 de noviembre del 2021 se recuperan un poco las temperaturas después de un fin de semana fresco en algunas partes de España. El día ha amanecido, de esos amaneceres de pincelada sutil y vaporosa como un cuadro deCarmen Laffón, la pintora más importante del siglo que falleció ayer en su Sanlúcar de Barrameda viendo como siempre la línea del coto tantas veces dibujada desde su casa de la Jara, con 87 años.

Es uno de los alimentos más consumidos, no solo por los nutrientes que aporta, también por su versatilidad y facilidad para preparar. Su intenso sabor hace que no necesite de grandes condimentos ni de una elaborada preparación.

Su nombre viene del francés "entrecôte" y es bastante popular en la gastronomía española, siendo los de ternera, cerdo y cordero los más consumidos. Se trata de un corte de carne ubicado entre las costillas que puede cocinarse de mil maneras: a la brasa, a la sartén, al horno o con salsa. El chef y responsable de innovación en Moralejo Selección, Antonio González de las Heras, comparte tres maneras de hacerlo para que quede tierno, jugoso y con todo su sabor.

Hoy hemos encendido 'La Linterna' en la isla de La Palma. Estamos en la falda del volcán Cumbre Vieja. En Cope dijimos que NO deberíamos olvidarnos de la gente de esta isla y aquí estamos. Entre extasiados por la imagen de la erupción y preocupados por la magnitud de la tragedia.

Empezamos nueva semana con la sorpresa de que en España crece un grupo de personas que se autodenominan preparacionistas. Juan, es uno de ello, quiere estar preparado para un eventual apagón, para un posible desabastecimiento. Juan ha hecho en el trastero de su casa acopio de latas de comida, linternas, brújulas, medicamentos y muchas cosas más.

Juan seguramente no ha leído una comedia de Calderón que se titula: "No siempre lo peor es lo cierto". Juan, como todos los preparacionistas, se ha acostumbrado a pensar que lo peor está a punto de suceder. Y ahora ha encontrado en los problemas de abastecimiento, en la subida del precio de la luz -en el mercado mayorista el precio de la luz ha subido un 28 por ciento y está hoy a 167 euros el megavatio hora-, en la subida del precio del gas una justificación para almacenar todo lo que almacena. A Juan y a buena parte de los preparacionistas no les sirve que se les dé información, antes de haber recibido esa información, ya han decidido que vamos hacia el desastre.





Los días de Xavier García Albiol como alcalde de Badalona han acabado. Por lo menos, de momento. Después de aquel 12 de mayo de 2020, día en el que recuperaba al cargo que ocupó entre 2011 y 2015 al frente de la cuarta ciudad de Cataluña, el ‘popular’ ha perdido su posición como primer edil en beneficio del socialista Rubén Guijarro (Barcelona, 1982).

Tras haber presionado infructuosamente a Albiol para que dimitiera después de que su nombre y el de su concejal Ramón Riera aparecieran vinculados a una sociedad off shore, cuya existencia fue revelada a través de la publicación de los denominados Papeles de Pandora, el PSC, Guanyem Badalona, ERC, Badalona En Comú Podem y Junts alcanzaron un acuerdo para activar el mecanismo de sustitución del mandatario del PP.