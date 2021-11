Expósito, testigo de la solidaridad de los palmeros: "Lo han perdido todo, para siempre"

Audio

Hoy hemos encendido 'La Linterna' en la isla de La Palma. Estamos en la falda del volcán Cumbre Vieja. En Cope dijimos que NO deberíamos olvidarnos de la gente de esta isla y aquí estamos. Entre extasiados por la imagen de la erupción y preocupados por la magnitud de la tragedia.

Y es que en muy pocas ocasiones en el mundo se pueden compaginar ambas sensaciones. Por un lado un fenómeno natural majestuoso e histórico y por el otro, a la vez. La destrucción y la ruina.

Aquí se mezclan la solidaridad, la necesidad de ayuda hacia los palmeros se mezclan con el aprendizaje en directo por parte del geólogos, los vulcanólogos y científicos de todas las especialidades imaginables.



En este lado Oeste de la isla te cruzas con vehículos de emergencia (Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil y policías. Te cruzas con coches repartiendo ayuda, con turistas y curiosos y, sobre todo, te cruzas con gente que lo ha perdido absolutamente todo. Y lo que es peor, lo han perdido todo para siempre.

Datos:

1.- Han pasado 50 días desde la erupción del Cumbre Vieja y no se tiene ni idea de cuánto tiempo más puede durar esto todavía.

2.- Se aprecian 11 coladas que han arrasado mil hectáreas de terreno. La lava que sale en los últimos días se acumula sobre las lenguas anteriores.

3.- Hay más de 2.700 edificaciones afectadas por la lava y 73 kilometros de carretera que se han cortado por la invasión del magma. Es imposible imaginar si esto se puede reconstruir.

4.- Se han desalojado a unas 7.000 personas. 1.600 son vecinos de Los Llanos de Aridane, 400 vivían en El Paso y algo más de 100 son vecinos de Tazacorte.



5.- El 50% del PIB y el 30% del empleo de La Palma dependen del plátano. Más que nunca hay que mirar la etiqueta a la hora se comprar plátanos. Tengámoslo en cuenta.



6.- Continúan suspendidas las clases en El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte, Tijarafe y Puntagorda. Por la calidad del aire. El olor a azufre es muy intenso.

7.- La calidad del aire es mala, muy mala hoy. En la mayoría de los puntos de medición se han registrado picos muy elevados de dióxido de azufre en Puntagorda.



8.- Es muy extraña la sensación de cómo te acostumbras al enjambre sísmico de terremotos continuos. Sobre todo en Fuencaliente de La Palma y Villa de Mazo.



9.- En los últimos días se han detectado entre el magna que expulsa el volcán fragmentos de cristal de llovido, un tipo de rocas semipreciosas.

y 10.- La isla de la Palma ha crecido en extensión unas 30 hectáreas, hasta hoy, mediante una fajana (otra de esas palabras que hemos aprendido este mes) una fajana de lava que ha ganado esa superficie al mar.

¡Qué sensación más extraña! Insisto. Estamos ante una experiencia natural única en nuestras vidas y ante miles de compatriotas que lo han perdido todo para siempre. Les ves, te intentas poner en su lugar y te puedo asegurar que me resulta imposible. NO puedo imaginar no tener nada de mi vida anterior.



¿Y sabes qué? Viendo la magnitud del desastre y la impotencia ante el volcán me parece milagroso que no haya muerto nadie en esta catástrofe. Tan majestuosa como atroz.



¡AH! Y MI POSDATA.

Huele a azufre profundamente. El ruido es constante, un rugido incesante que sólo se rompe por bramidos aún más fuerte. Por explosiones de una altura impresionante hacia el cielo. Estamos en el centro oeste de la Isla de La Palma. Si miramos hacia el interior de la isla se vislumbra el Roque de los Muchachos y una maravilla natural única en el mundo: La Caldera de Taburiente.



Si miro hacia Poniente, hacia el Este, el Océano Atlántico y allá, lo siguiente. América.



Los Canarios son una gente muy especial. No debemos olvidar a los palmeros desde el resto de España. Aquí va a hacer falta muuuucha ayuda y durante mucho tiempo. Una ayuda solidaria que llega a impulsos frente a unas ayudas oficiales que siguen retrasándose por culpa de una burocracia in so por ta ble.