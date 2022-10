Ana Torroja presenta 'Pasos de gigante' en CADENA 100: "Probablemente la canción más importante que he hecho"

Como cada año, CADENA 100 POR ELLAS tiene una canción bandera, un himno que nos une en una lucha que nos afecta a todos y que, como siempre, es a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Ana Torroja ha sido la encargada de dar forma a esta canción que, para todos los artistas que han tenido la posibilidad de crearla, siempre ha supuesto una responsabilidad y un reto. Hoy 19 de octubre era el día de descubrir 'Pasos de Gigante', el tema compuesto por Ana Torroja en el que ha contado con la colaboración de Alberto Jiménez (Miss Caffeina) y que es el himno de "CADENA 100 POR ELLAS 2022".

Ana Torroja ha visitado '¡Buenos días, Javi y Mar'! para dar el pistoletazo de salida a 'Pasos de Gigante', un tema a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer y ante cuya presentación ella decía sentirse "superemocionada, supernerviosa, agradecida por haberme dado la posibilidad de hacer esta canción". Es más, añadía creer que este 'Pasos de Gigante' "es de las canciones más importantes que he podido hacer en mi vida".

Con su madre como guía



Ana explicaba cómo el primero de los obstáculos era no caer en tópicos y hacer una canción llena de luz y de vitalidad. Razón por la que llamó a su buen amigo Alberto, de Miss Caffeina: "Esta canción la ha compusto con Alberto porque, cuando pensé en la canción sabía que tenía que ser enérgica, positiva, que tenga luz... y apareció Alberto en mi cabeza. Compone con mucha luz y con una forma muy diferente de hacer las melodías. Le llamé y le dije 'Tengo esto entre manos y me encantaría hacerlo contigo'".

El segundo paso era dar forma a la letra, y fue cuando le asomaron en la cabeza dos preguntas: "¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo?". Una de las voces femeninas más importantes de este país continuaba explicando ese proceso creativo: " Y me puse en el papel de una persona que había sufrido la enfermedad, que fue mi madre, y un poco el proceso que a mí, que estuve al lado de ella desde que nos dieron la noticia. Tratando de no ser melodramátrico. Busqué ese lado de mi madre que tenía en la vida y también en la enfermedad, con valentía y con valor. Fue ella la que me fue guiando a la hora de componer".

"Siempre digo que la música es la mejor medicina, porque los egfectos scundarios que tien son siempore positivos. Es la mejor terapia. Y así empezó Por Ellas, con una persona con la enfermedad que llamó diciendo que gracias ala música y a vosotros se sentía mejor. Hay momentos en los que, obviamente somos humanos, te da el bajón y el poder tener una canción que te dé esa fuerza, que te dé el empuje", continuaba antes de que pudiéramos escuchar por primera vez en antena ese himno que sonará este mismo sábado, 22 de octubre, en el WiZink Center de Madrid, pero que ya puedes disfrutar aquí.

"Enfrentar los miedos, enfrentar las dudas, enfrentar el dolor de la manera más positiva posible", resumía Ana el espíritu de este tema después de esa primera escucha. "Esa fuerza que te da el ser posotivo es importantísimo para cualquier enfermedad, pero sobre todo para esta", recalcaba una Ana que intentaba no emocionarse al recordar a su madre, que es el ejemplo sobre el que edificaba este mensaje que ya forma parte de la historia de "CADENA 100 POR ELLAS".

ASÍ PUEDES DESCARGAR 'PASOS DE GIGANTE', HIMNO DE CADENA 100 POR ELLAS

La canción ya es de todos y ya se puede descargar, a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Recuerda que puedes colaborar con la compra de 'Pasos de gigante' a través del siguiente link:

COMPRA AQUÍ 'PASOS DE GIGANTE' EN LA PLATAFORMA QUE DESEES

Letra oficial de 'Pasos de Gigante'

Llegaste sin avisar

como llegan los mensajes en botella.

Te llevaste por delante lo que estaba por venir.

Qué tonta fui, qué ingenuidad.





Dejé la puerta a medio abrir

por el miedo de enfrentarme a mi reflejo.

Pero al verme en el espejo simplemente sonreí

porque aquí estoy, nunca me fui.





Tengo una maleta llena de recuerdos.

Tengo la esperanza de quien vence al miedo.





Voy, como siempre, como antes, dando pasos de gigante,

solo miro hacia delante por si llega el frío.

Tuve mucha suerte, descubrí lo que es quererse y comprendí

que hay más de mil razones y una canción por escribir.





He visto el agua correr,

los rincones con más luz que he imaginado.

Me he abrazado muy, muy fuerte por si llega el temporal

porque aquí estoy, y voy a estar.





Tengo una maleta llena de recuerdos.

Tengo la esperanza de quien vence al miedo.





Voy, como siempre, como antes, dando pasos de gigante,

solo miro hacia delante por si llega el frío.

Tuve mucha suerte, descubrí lo que es quererse y comprendí

que hay más de mil razones y una canción por escribir.





No negaré haber sentido pánico a caer con los dos pies.

Busqué el valor, la fuerza de cien mares, mil volcanes y un ciclón.





Voy, como siempre, como antes, dando pasos de gigante,

solo miro hacia delante por si llega el frío.

Tuve mucha suerte, descubrí lo que es quererse y comprendí

que hay más de mil razones y una canción por escribir.





Una canción por escribir…

Una canción por escribir…

Una canción por escribir…





SOBRE CADENA 100 POR ELLAS

Tras nueve ediciones, CADENA 100 por ellas se ha convertido en un movimiento social y solidario unido por el lema 'No estás sola', nacido de la llamada de una oyente y convertido ya en marea. Este año, CADENA 100 Por Ellas vuelve a su cita en el WiZink Center el próximo 22 de octubre. Además, podrás seguirlo con toda la información detallada ese mismo día a través de cadena100.es Un verdadero festival de música y de sentimientos que estará accesible para que miles de personas disfruten de las voces más relevantes del panorama musical, unidos por la causa y para apoyar, más que nunca, a las mujeres afectadas por la enfermedad.

Los Nº1 de la música, los artistas más importantes del panorama nacional, ya se están preparando para darlo todo, de corazón, en lo que será el concierto del año. Una cita imprescindible que contará con muchas sorpresas y en la que no faltarán los comunicadores más queridos de la emisora. Tampoco se perderán el evento las pacientes, voluntarios y profesionales que trabajan para prevenir y sensibilizar sobre el cáncer de mama y la necesidad de financiar proyectos de investigación oncológica.

"CADENA 100 POR ELLAS" no sería posible sin nuestros amigos de El Corte Inglés, de la mano de quien presentamos este evento único patrocinado por O2, la compañía de fibra y móvil,Preventiva Seguros y Rectoral de Amandi y en el que, además, contamos con la ayuda de un buen número de colaboradores a los que aprovechamos para dar las gracias desde aquí: Kinépolis, Alcampo, La Vaguada, Comunidad de Madrid, Maheso, Centro de Patología de la Mama - Fundación Tejerina y Olimina 3.

