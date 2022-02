Alberto Herrera recuerda el mejor consejo radiofónico que le dio su padre: “Te escucha muchísima gente”

Este 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, una efeméride oficial proclamada por la ONU en 2012.

Este emblemático medio informativo sigue acompañándonos en todo momento para informarnos y para que no nos perdamos nada de lo que sucede en el mundo. Todos tenemos nuestros programas y comunicadores de cabecera. A todos la radio nos ha hecho desvelarnos, vibrar de emoción y otras muchas veces de pena. Finales deportivas, guerras, historias humanas, entrevistas inolvidables...

Para celebrar este día, charlamos con un comunicador que lleva toda la vida en la radio, a pesar de estudiar Administración y Dirección de Empresas y Marketing y crear la agencia de publicidad Mad & Digger, el hijo mayor de Carlos Herrera y Mariló Montero, se ha criado delante de un micrófono.





Para el comunicador “la radio es el medio más eficaz y eficiente para informarte en el día a día, el medio que más te acompaña; tiene la capacidad de emocionarte de hacerte reír, de conocer cosas a través de comunicadores a los que sientes cerca”.





¿Radio o televisión?

En una conversación que mantuvo con Pepe Domingo Castaño charlaban sobre la diferencia entre la televisión y la radio, “si sales en la tele te admiran mucho, pero en la radio te quieren porque te sienten muy cercano”, algo que apasiona al comunicador.

Alberto Herrera recuerda su primer día en la radio, cuando su padre estaba en otra cadena en un programa de tarde en la que en una sección con niños de siete u ocho años, hablaban de fútbol, “yo hablaba del Betis, evidentemente, y me lo pasaba muy bien”.





Las enseñanzas radiofónicas de su padre

Señala que la mejor enseñanza radiofónica que le ha ofrecido su padre es “ser consciente de que te escucha muchísima gente y no creértelo demasiado”. Este verano Alberto, en compañía de Bárbara Archilla, se ponía al frente de la franja de diez a doce de la mañana de 'Herrera en COPE'. Recuerda que a pesar de que todos le preguntaban si estaba nervioso, él se sentía tranquilo, pero dos minutos antes de empezar vio un mensaje de su padre en el móvil que le decía: “Ten cuidado y no la vayas a liar mucho”, “y me puse un poco nervioso al hacer la primera entradilla; más allá de eso me pone en aprietos todos los días”, comenta entre risas.





El momento más triste en COPE

El hijo mayor de Carlos Herrera también ha querido rememorar los momentos más emotivos y tristes que ha vivido en este medio de comunicación, y recuerda la semana después de la muerte de David Gistau, “al que todos queríamos mucho y es una ausencia muy importante, en aquellos días se respiraba en la radio mucha tristeza”. En cuánto al mejor momento que ha disfrutado delante de un micrófono “me lo paso muy bien todos los días en la radio, pero uno de los últimos programas de verano, charlando con los fósforos sobre placeres inconfesables, tuvimos tres o cuatro llamadas muy divertidas”.





Un padre y un hijo unidos por la música

Por todos es sabido la pasión de Carlos Herrera y de su hijo Alberto por la música. El presentador de Area 27 en RockFm, asegura que “no concibe la vida ni la radio sin música, le presto mucha atención no solo a la música nuestro programa, sino en otros, que sintonías utilizan....me parece un mundo apasionante”.





Programas y comunicadores de referencia

A Alberto Herrera por supuesto que le encanta 'Herrera en COPE', pero si hay un programa que le ha marcado ha sido “'Carrusel deportivo' con Pepe, Paco y Manolo, que tantas tardes me han acompañado en mi juventud y ahora les sigo escuchando en 'Tiempo de Juego'”.





Y en cuánto al comunicador radiofónico que admira, Alberto lo tiene claro, "su padre es un gran comunicador”. “También Pepe, Paco y Manolo me han marcado mucho; me gusta muchísimo la radio que hace Carlos Alsina y la radio que hace Javier del Pino”.