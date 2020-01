La adventencia de Herrera a Coalición Canaria y las palabras de Valverde sobre Simeone, entre lo más leído

Vídeo

El Comité Permanente de Coalición Canaria (CC) decidirá este lunes si expedienta a su diputada en el Congreso, Ana Oramas, por no respetar la instrucción de abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez y votar en contra. Así lo afirmó el pasado viernes el máximo dirigente de CC en Tenerife, Francisco Linares, que aseguró que el órgano de dirección del partido se congregaría de forma "oficial" el 13 de enero en la sede de Santa Cruz de Tenerife.

El MVP de la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético de Madrid, Fede Valverde, reconoció que el entrenador rojiblanco, Diego Simeone tuvo unas palabras que agradeció cuando el uruguayo fue expulsado, tal como comentó en la rueda de prensa posterior al partido: "Para mí, fue un momento triste. Aguanté, estaba dejando al equipo con uno menos, pero estaban mis compañeros para darme su aliento, que agradecí. Simeone también se acercó, me dijo unas palabras que no voy a decir pero quiero destacarlo porque eso no lo hace cualquiera."

Un mensaje de Adriana Lastra con el que atacaba a Mariano Rajoy hace ocho años se ha vuelto viral en redes sociales por las críticas concretas al expresidente del Gobierno y la ironía con la comparecencia de Pedro Sánchez de este domingo. Han sido los propios usuarios de Twitter los que han recordado los paralelismos entre el actual presidente del Gobierno y el que fuera líder del Ejecutivo entre 2011 y 2018.

Cristina Cifuentes ha realizado una confesión sobre Pablo Iglesias y Manuela Carmena en 'Sábado Deluxe' que no ha dejado indiferente a nadie. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha acudido al programa de 'Telecinco' para hablar sin tapujos sobre sus últimos años en la política, su accidente o sus relaciones con otros políticos.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado un mensaje hacia el PSOE y el Gobierno, tras la decisión de Pedro Sánchez de designar a la hasta ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva Fiscal General del Estado. Una decisión sin precedentes y que pone en cuestión la separación de poderes bajo el nuevo Gobierno.