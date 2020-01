Fede Valverde: "Simeone me dijo unas palabras, quiero destacarlo porque eso no lo hace cualquiera"

El MVP de la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético de Madrid, Fede Valverde, reconoció que el entrenador rojiblanco, Diego Simeone tuvo unas palabras que agradeció cuando el uruguayo fue expulsado, tal como comentó en la rueda de prensa posterior al partido: "Para mí, fue un momento triste. Aguanté, estaba dejando al equipo con uno menos, pero estaban mis compañeros para darme su aliento, que agradecí. Simeone también se acercó, me dijo unas palabras que no voy a decir pero quiero destacarlo porque eso no lo hace cualquiera."

Valverde trambién reconoció que presentó sus disculpas a Morata por la falta que evitó lo que parecía un gol claro a favor del Atlético de Madrid: "No está bien lo que hice pero solo podía hacer eso. Estoy feliz por el título, pero me queda esa espinita".

Después, el propio Diego Simeone fue el que desveló las palabras con las que se dirigió al centrocampista del conjunto blanco: "Le dije 'no te preocupes, cualquiera lo habría hecho en tu lugar'".

El futbolista se perderá el próximo partido de LaLiga Santander ante el Sevilla. El acta de la final recoge que la acción del uruguayo fue una zancadilla para derribar a un rival, por lo que sólo será sancionado con un partido. El castigo habría sido superior si el colegiado hubiera entendido que Valverde derriba a Morata sin la intención de disputar la pelota.