Abascal en Herrera en COPE, sobre "el acuerdo del tricentrito", entre los mejores sonidos del día

En su monólogo de este jueves, Herrera ha analizado las palabras del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que dijo que la Fiscalía responde a los intereses del Gobierno en lugar de al interés general. En este sentido, el comunicador ha dicho que "a Sánchez las declaraciones inteligentes le son incompatibles; las arrogantes, propias".

Precisamente, ha sido entrevistado Josep Borrell, que ha explicado que "la Fiscalía tiene autonomía, pero eso no significa que sea independiente". El ministro de Exteriores en funciones ha salido así al paso de las polémicas declaraciones de Sánchez. También ha sido entrevistado Santiago Abascal, que ha dicho que "después del 10-N hay más papeletas para un acuerdo del 'tricentrito' de PP, Ciudadanos y PSOE". El presidente de Vox ha arremetido contra el "periodismo militante" de El País y ha manifestado su "preocupación ante la inmigración descontrolada".

En el 'Partidazo de COPE', hemos hablado con Dani Carvajal tras la abultada victoria del Madrid frente al Galatasaray en Copa de Europa.

En 'Poniendo las Calles', un padre no siempre es la persona que te da vida... Esto lo va a saber desde bien pequeño Giovannino, un bebé italiano de tan solo 4 meses que fue abandonado por sus padres en el hospital nada más nacer... Ellos deseaban tener tanto un hijo que se sometieron a la fecundación in vitro. Finalmente la mujer quedó embarazada y 9 meses después vino al mundo su hijo, pero no era tan perfecto como se habían imaginado.

El bebé nació con una enfermedad rara, conocida como Ictiosis Arlequín, que afecta a la piel y que supone que tenga que recibir cuidados constantes para el resto de su vida. A pesar de que en principio parece una historia trágica, es posible que tenga un final feliz, por eso he querido poner la primera calle positiva con Giovannino.

Tras saltar la noticia a los medios, el hospital ha confirmado que decenas de parejas se han puesto ya en contacto con el centro para adoptar al pequeño. Por cada gesto de maldad que tiene un humano, el resto demostramos que estamos llenos de profunda bondad... Sus padres biológicos le han abandonado, pero aunque él aún no lo sepa, otras muchas personas le quieren a pesar de no ser “sangre de su sangre”... Nos alegra saber que en cuanto terminen los trámites necesarios, Giovannino tendrá un hogar donde se le va a querer a pesar de su enfermedad.