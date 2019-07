Jon Uriarte: "1992, qué año, cambió mi vida profesional y personal"

¿Te preguntarás por qué fue tan especial este verano para nuestro crack de la ondas? "1992, ¡qué verano, qué año, madre mía!", exclama Jon recordando aquellos días. "Fue el año en el que en la parte profesional pasé de la radio musical y de entretenimiendo a hacer radio un poquito más seria y empecé a trabajar en televisión, delante y detrás de las cámaras. Eso cambió mi vida profesional, pero luego está la parte personal. Es el verano en el que empiezo a compartir mi vida con quien ahora despierta cada mañana a mi lado, Lorea. Fue un verano muy especial por empezar a salir con alguien, estaba tan tonto, que incluso odiando la arena (pese a que me encanta el mar), le acompañaba a tomar el sol y nos comíamos un bocata en el coche como dos enamorados".

El verano de 1992 fue uno de esos veranos que no se olvidan. "Un verano tatuado a fuego en la historia de España", que vivió la Expo 92 en Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, un verano de los que no se olvidan aunque como dice Jon "sea en pequeñito en mi pequeña historia. Cambiaron muchas cosas en mi vida. No gané una olimpiada ni hice una exposición universal, pero, sin embargo, aquel verano de 1992 hace que mi álbum de fotos sea muy diferente".