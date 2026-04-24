Un lugar en la tierra, 24 de abril de 2026: diócesis de Terrassa
El sacerdote Fidel nos guía en un viaje a través de las diócesis de España, descubriendo la riqueza histórica, artística y espiritual del patrimonio de la Iglesia
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Redacción TRECE
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