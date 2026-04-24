COPE
Podcasts
Un lugar en la tierra
Imagen 1/1 Un Lugar en la tierra

Un lugar en la tierra, 24 de abril de 2026: diócesis de Terrassa

El sacerdote Fidel nos guía en un viaje a través de las diócesis de España, descubriendo la riqueza histórica, artística y espiritual del patrimonio de la Iglesia

Un lugar en la tierra, 24 de abril de 2026: diócesis de Terrassa
00:00
TRECE

Un lugar en la tierra, 24 de abril de 2026: diócesis de Terrassa

Redacción TRECE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

5:00H | 24 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking