TRECE te acompaña, 27 de mayo, Asell Sánchez habla con Pascual Saorín, misionero en Japón

El espacio "TRECE te acompaña" viaja hasta Japón para conocer a Pascual Saorín, misionero en el país del sol naciente, quien ya ha acabado su labor misionera en Japón tras 19 años. "Tenía previsto viajar a España el 23 de abril, pero como no hay vuelo, estamos esperando". Pascual explica que "a mitad de febrero ya se detectaron en el país algunos contagios, por lo que el Gobierno automáticamente estableció normas de higiene y relaciones sociales, y en apenas 15 días los contagios bajaron muchísimo , parecía que estaba controlado. Pero hubo un puente a mitad de marzo y salieron, sobre todo estudiantes, y se expandió el virus. Ahora estamos en una situación de rebrote muy controlado, porque estamos hablando de 16.000 casos y 646 muertos. Se ha trabajado mucho la detección rápida del foco, la paralización de la persona infectada y del control del entorno social para evitar contagios". Pascual apunta que no se han hecho muchos tests "pero no hace falta porque la gente se auto regula. Es una cultura muy diferente a la española. Las relaciones sociales son pocas y el contacto físico es prácticamente nulo. En ambientes cerrados es donde hay más peligro, por eso en iglesias hemos evitado aglomeraciones".