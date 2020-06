Misionera Angola: "La pandemia puede dejar en países sin recursos una hambruna que cause millones de muertos"

Este martes en "TRECE te acompaña" hablamos con Virginia, Guillermina y Cristina, tres misioneras de la ONG Misevi en Angola que explican la situación que se vive en el país africano frente a la pandemia. "Desde finales de marzo está instaurado el estado de emergencia. En Angola hay pocos casos, y son la mayoría importados". Las misioneras señalan que sus proyectos se encuentran paralizados en este momento debido a la crisis sanitaria y destacan que el mercado que habían puesto en marcha para el desarrollo de la mujer "fue retirado por el Gobierno para evitar contagios y solo queda el solar". Un hecho que afecta mucho a una población en la que 3 de cada cuatro personas viven de la economía sumergida y "especialmente a las mujeres que han visto como su actividad se queda paralizada". Ahora muchas de ellas se dedican a la venta ambulante o ejercern el comercio en su casa.

Sobre cómo se aborda en el país la prevención, las misioneras explican que se está luchando desde su ONG, Misevi, para formar a los más pequeños en la necesidad de lavarse las manos y esos niños son los que modifican las constumbres de sus casas "al exigir a sus padres agua y jabón para lavarse las manos". En el aspecto escolar, señala que "acabábamos de empezar el año escolar cuando llegó la pandemia, por lo que nos preocupa que estos niños no vuelvan este año a la escuela cuando se normalice la situación". Guillermina explica que han puesto en marcha un proyecto con familias vulnerables, que también recibirán ayuda cuando la pandemia pase. En la página web de la ONG, misevi.org pueden encontrar más información y formas de colaborar con ella.

DIFÍCIL CONCIENCIACIÓN

Cristina explica que el hecho de no tener muchos casos hace que mucha gente no sea consciente de la importancia del virus. "Hay personas que por su Educación aceptan el distanciamiento social, pero es dificil estar confinado cuando lo que tienes que hacer es buscar alimento. En ese sentido, señalan que "por muy mal que se pase en España, en países como el nuestro existe una red de ayuda para las personas que sufran las consecuencias, sin embargo en lugares en desarrollo puede desembocar en una crisi de hambre que provoque millones de muertos". No quieren despedirse sin enviar un mensaje de optimismo, porque "juntos saldremos más fuertes"