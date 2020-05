"Lo bueno de esta pandemia es saber que se puede ser feliz aunque todo se caiga alrededor"

Olatz y Jose son padres de tres niños de 5, 3 y 1 año y autónomos. Con ellos, habla Pedro del Castillo en "TRECE te acompaña" sobre cómo están viviendo el confinamiento a nivel personal y laboral. Ambos son un ejemplo de que por difícil que parezca la situación siempre se puede salir reforzado de ella.

Como en la mayoría de los casos, los primeros días fuero complicados. Olatz explica en TRECE que "al principio lo vivimos muy mal, sobre todo por la idea de estar todo el día metidos los cinco en una casa. Luego por los trabajos porque tuvimos que cerrar la clínica de Fisio y la tienda. Nosotros ya veníamos de una crisis previa, que estábamos superando y, de pronto, esto. Pero, no nos quedamos parados y buscamos reinventarnos".

La experiencia del confinamiento también es nueva para los más pequeños. Jose destaca que "estamos muy sorprendidos con ellos, nos están dando una lección de portarse bien, de cuidarse". Y es que para esta pareja el apoyo mutuo es una de las claves del matrimonio. Así lo señala Olatz quien afirma "qué bendición que Jose sea distinto pero complementario, que haya estado para levantarme cuando estaba mal y yo a él". Y es que, para ellos "esta pandemia nos ha colocado ante la situación de tener que replantearte muchas cosas de tu vida, que tiene una parte mala de crisis y otra buena de coger el toro por los cuernos y tirar para arriba".

A la hora de dar pequeños consejos para salir reforzados como familia de esta situación excepcional que estamos viviendo, Olatz señala: "reconoce a tu marido todo lo bueno que haga, el refuerzo positivo es muy importante, no solo las cosas grandes, también lo pequeñito. Otra clave es hacer listas de cosas buenas. Hoy he tenido un día malo, pero he conseguido esto bueno, esto bueno...No irse a la cama enfadados, cosa que me ayuda a calmar el nervio dentro de mí y al día siguiente todo se ve distinto". Jose añade que para él son importantísimos "los abrazos familiares. Si uno de los niños grita “abrazo familiar” da igual lo que estés haciendo que sales corriendo y los cinco nos reunimos para abrazarnos. También cuando las cosas se ponen mal, algo que yo hago es sacar el álbum de fotos de nuestra boda y revivir ese principio".

En lo profesional, ambos tuvieron que decir adiós a sus negocios temporalmente con la declaración del estado de alarma. Aunque como señalan, los gastos se mantienen y es que para ellos como para otros muchos "la vida del autónomo es al día por lo que la capacidad de ahorro no existe". Jose explica que "la clínica de fisioterapia tiene un riesgo de contagio brutal y por responsabilidad tuve que cerrar y encargarme solo de urgencias".Sobre cómo ve su futuro laboral, afirma "ahora viene lo difícil. Tener la agenda al cien por cien me va a costar muchos meses".

Entre todas estas dificultades, sin embargo, Olatz y Jose encuentran el lado positivo. "Lo bueno de todo esto para mí ha sido darme cuenta de que se me puede caer todo, pero siempre va a estar ahí mi familia y Dios, pase lo que pase. Saber que se puede ser feliz, aunque te fallen cosas que creías importantes a mí me ayuda a pensar que te puedes comer el mundo porque no hay nada que temer", destaca Olatz.