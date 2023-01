El plato que solemos cocinar en invierno y que en realidad no ayuda a combatir el frío: "Es un mito"

El doctor Darío Fernández ha estado en ‘TRECE al mediodía’ de TRECE para explicar qué consecuencias puede tener el frío en nuestra salud: “Somos organismos termosensibles que tenemos que mantener nuestro cuerpo a una temperatura de 36,5 grados cuando fuera hace cero grados. Un reto bastante difícil porque el forro que tenemos, que es la piel, está agujereado por los poros, la boca, los oídos…”. Por esta razón debemos protegernos abrigándonos bien.

Las personas mayores, los diabéticos, los hipertensos, los niños, los asmáticos… son las personas más vulnerables frente al frío: “La única manera de que llegue calor al cuerpo es a través de las arterias y las venas por las que llega la sangre, por lo que, en las manos, los pies, las orejas y la nariz… hay que protegernos”. El 30 % del calor se pierde por la cabeza y, según el experto, las manoplas son mejores que los guantes. Además, otro de los trucos para proteger al cuerpo del frío es hidratándonos: “El 90 % de la sangre es agua y si hay deshidratación se puede producir una coagulación y hasta una trombosis”. Las cremas hidratantes también son importantes, además de la protección en los labios.

Darío Fernández destaca uno de los únicos beneficios que tiene el frío: “A las personas que tienen mala circulación o varices, el frío les viene bien”. Aparte de este dato, también destaca algunos mitos sobre las bebidas y alimentos calientes como la sopa para combartir el frío: “Elevan la temperatura, pero muy temporalmente y no contribuyen mucho al calentamiento, lo que hay que hacer es tomar alimentos ricos en vitamina A, B y C. Otro de los mitos es que la gente piensa que la mayor cantidad de vitamina C está en la naranja, pues no, un pimiento tiene tres veces más vitamina C que la naranja y la guayaba mucho más”. Por último, el médico aconseja respirar por la nariz, no por la boca: “Ese frío llega a nuestros pulmones y favorece el dolor de garganta, la bronquiolitis, la faringitis y los catarros”.

Dale al PLAY para escuchar todos los consejos completos.