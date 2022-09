¿Crees en la reinserción social?: dos abogados debaten sobre los fallos del sistema y la maldad humana

En el último cara a cara de ‘TRECE al mediodía’ hemos analizado la reinserción social. ¿Es posible en todos los casos? ¿Se debería invertir más en reinserción que en cárceles? Para responder a estas preguntas hemos contado con la ayuda de los abogados penalistas Juan Gonzalo Espina y Eduardo Pérez Castilla.

Para ponernos en situación hemos seleccionado tres casos reales. José Enrique Abuín, más conocido como ‘El chicle’. Asesinó y agredió sexualmente a Diana Quer, en 2016, cuando la joven tan solo tenía 18 años. En estos momentos se encuentra en la cárcel, en prisión permanente revisable. Otro de los casos es el de Ana Julia Quezada, la asesina del pequeño Gabriel Cruz. Ella se convirtió en la primera mujer condenada a prisión permanente revisable en España. Y, por último, Bernardo Montoya que está condenado a prisión permanente revisable por el asesinato, violación y el secuestro de la joven Laura Luelmo. ¿Existe la reinserción social para estos casos?

Eduardo comenzaba afirmando que cree “en la reinserción en todos los casos” y argumentaba: “Yo creo que es algo complejo y que si se pone a disposición las herramientas necesarias sí creo que es posible. Estamos hablando que, a nivel presupuestario, las instituciones penitenciarias no tienen el nivel suficiente para desarrollarlo todo y acaban saliendo antes y cometen delitos, pero, en cuanto a ideal, sí que se podría”. Por su parte, Juan Gonzalo también está a favor de la reinserción y matiza que “España tiene uno de los mejores sistemas penitenciarios del mundo para darle una segunda oportunidad a esas personas”.

¿Puede tener culpa el sistema y no la persona?: “Dentro de los estudios para analizar el crimen siempre se habla de la desigualdad, de la falta de oportunidades, la pobreza… que son algunas de las motivaciones para cometer un hecho delictivo para buscar un futuro mejor”, apunta Juan Gonzalo mientras propone cuál sería el sistema adecuado: “Sería un sistema de semi libertad para los delitos con penas de 3-5 años de prisión. Ya hay centros de inserción social y es muy importante porque si se le mete en la cárcel pierde el trabajo y suceden verdaderas tragedias”.

¿Existen personas malas? Eduardo entiende que es una creencia muy arraigada en la sociedad, pero discrepa: “Yo no pienso así. Creo que no hay personas malas, hay personas que cometen conductas malas. Con las herramientas adecuadas se puede corregir. No hay un gel de maldad”. Por esta razón, tanto Juan Gonzalo como Eduardo consideran que, si no existe reinserción, aquellas personas que salgan de la cárcel diez años después se encontrarán apartadas de la sociedad que les empujará a volver a cometer delitos.

En España, el 69 % de los que salen de la cárcel no reinciden, frente al 31 % sí cometen un nuevo delito estando en libertad. Además, un 74 % de presos de larga duración – los que pasan más de 10 años – son reincidentes. Y un 60 % de las personas que ingresan en prisión lo hacen por delitos de mediana gravedad como robos, hurtos o tráfico de drogas.

“Hay ciertas deficiencias del sistema que se tienen que pulir”, puntualiza Eduardo: “Todo viene por un problema de educación desde el inicio”. Juan Gonzalo pone el foco en que “el mercado laboral no va a contratar a una persona que ha estado diez años en la cárcel y esto lleva a un nivel alto de reincidencia. Hay que trabajar en esa segunda oportunidad para presos de larga duración”.

Para casos de delitos menores parecen estar de acuerdo, pero… ¿Qué sucede con violadores y asesinos?: “Por desgracia creo que hay penas de prisión que no cumplen con la reinserción total de la persona que está en el centro penitenciario”, apunta Juan Gonzalo.