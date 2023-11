TRECE al Día, 16 de noviembre de 2023

Hoy en TRECE al Día analizamos el significado escondido en los gestos de los dirigentes políticos durante el debate de investidura de Pedro Sánchez. Emma Rodero es catedrática de Neocomunicación y asegura que "a Sánchez le ocurre siempre lo mismo. Que tiene un ligero sentimiento de tristeza por sus cejas. Está siempre entre la neutralidad y la tristeza".

También comentamos la última petición del líder de Junts per Cat, Carles Puigdemont. Hace unos días solicitó contar con un escolta por la creciente tensión generada tras el pacto por la ley de amnistía. Hablamos del gasto que va a generar esta petición al Estado con Jacobo Rodrígez, portavoz de SUP. "Cómo vamos a trasladar a otro país a policías para en este caso dar cobertura a un prófugo de la justicia hasta que esta ley de amnistía no entre en vigor", lamenta Rodríguez.

Además en TRECE al Día nos trasladamos a Sevilla para seguir el minuto a minuto la gala de los Premios Grammy 2023, de la mano de nuestro compañero de Cadena 100, Antonio Hueso. Y nos acercamos a la calle Ferráz de Madrid en la decimocuarta noche de protestas.





















