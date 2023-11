TRECE al Día, 14 de noviembre de 2023

Hoy en TRECE al Día miramos la letra pequeña de la ley de amnistía de la mano de la justicia. Conocemos dos puntos de vista a través del juez Ignacio González Vega y el juez decano de Sevilla Francisco Guerrero.

Por un lado, Gonzalez Vega señala que "dentro de la Constitucion Española, la amnistía es posible, pero no cualquier tipo, una que respete el principio de la separación de poderes, la igualdad, y la no arbitrariedad, principios que residen en el caso de los indultos. Y por otro lado, Guerrero explica que "hemos expresado nuestra preocupación por el contenido del documento, no hemos interferido en la labor legislativa. Ese documento contiene expresiones que podrían afectar en la independencia de los jueces, cuando actuamos al imperio de la ley y en salvaguarda a los derechos fundalemntales de los ciudadanos. No actuamos movidos por criterios políticos".





Además en TRECE al Día valoramos el desafío de ser mujer y emprender en el mundo rural. Hablamos con dos mujeres valientes que han decidido apostar emprendiendo en el mundo rural.





recorder