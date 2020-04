Sacerdotes se convierten en repartidores del supermercado de Cáritas en Tetuán

En el barrio de Tetuán, un proyecto de Cáritas ayuda a 300 familias vulnerables. Allí, siguen trabajando en su supermercado solidario, que no ha cerrado ni un sólo día, y él siguen acudiendo cada día los voluntarios que atienden este economato. En "TRECE al día", hablamos con su cajera, María José Medianilla quien explica en TRECE que "hemos tenido que poner en marcha algunas restricciones, no abrimos todas las semanas como habitualmente hacemos. Ahora abrimos cada 15 días siguiendo las restricciones del confinamiento, pero la semana que abrimos, funcionamos con normalidad total". Sobre si ha habido un incremento en la demanda del economato, María José explica "sí hemos notado que más gente se interesa por nuestro servicio para saber cómo pueden beneficiarse de ese economato. La gente quiere saber dónde pueden acudir a que le den alguna ayuda, eso se estaba dando siempre, pero ahora con más frecuencia".En relación a cómo ha cambiado su forma de trabajar, señala "hemos adoptado medidas similares a la de otras cadenas de supermercados, tenemos mascarillas, batas para evitar contagios, tenemos gel hidroalcohólico y a los clientes se les da guantes. Estamos notando cierto miedo en los clientes, algunos son muy mayores y cuando les llamamos para informarles de que estamos abiertos, nos explican que tienen miedo a salir a la calle. Menos mal que hemos conseguido una gran actuación por parte de los sacerdotes que están siendo los repartidores para las personas que no pueden salir de casa". María José explica que la media de sus voluntarios es bastante alta, "estamos intentando que los mayores no se expongan a contagio, al mismo tiempo Cáritas ha abierto una bolsa de voluntarios para las personas que estos días tienen más tiempo libre y se han apuntado muchas personas, gente joven, estamos tirando mucho de ellos. También se nos acercan personas que quieren hacer donaciones de alimentos, esas donaciones no pueden venderse, por lo que lo que hacemos es ponerlos en conta