La natalidad desciende en España más que durante la Gripe Española de hace un siglo

La natalidad se sitúa en España en datos de 1941. En 2019 se ha registrado el menor número de nacimientos de la serie histórica. Una situación muy preocupante que en "TRECE al día" analizamos con Alejandro Macarrón, director de la Fundación Renacimiento Demográfico, quien apunta a que de 2018 a 2019, "las españolas han tenido un 5% menos de niños, sin pandemia y sin crisis económica". Macarrón señala que el dato sorprendente es que el número de nacimientos ha caído más de lo que cayó hace un siglo con la pandemia de la llamada Gripe Española, cuando el descenso fue del 4%. En aquella ocasión se recuperó al año siguiente y apunta "la Gripe Española mató 10 veces más gente que lo que hasta ahora ha matado el coronavirus, Fallecieron 200.000 personas". Alejandro Macarrón lamenta que no se hayan tomado medidas y explica que estamos ante un problema social. "Los países con la renta per cápita más alta tienen una tasa de natalidad en ocasiones más baja que la nuestra. En 2019 la situación económica era mejor, por lo tanto, no es un problema económico. Es un tema a largo plazo y eso no preocupa a los políticos, porque no se ve, y lo que no se ve, no se siente. Paso a paso, nos vamos quedando sin país, nos vamos quedando sin futuro"