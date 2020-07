Los estrenos de la semana con Juan y Jero: Historias reales, comedias, animación y musicales en la cartelera

Una semana más, Juan Orellana y Jerónimo José Martín nos acercan los estrenos de la semana en 'TRECE al día'. La primera propuesta es "Unplanned", que narra la historia de Abby Johnson que trabajó durante años en una clínica de planificación familiar, hasta que algo sucedió y le hizo replantearse su trabajo. A partir de entonces, se convirtió en una de las líderes del movimiento provida en EEUU. Juan Orellana destaca que "la gran virtud de la película es que está llena de matices, no es nada maniquea, y habla de una cosa de la que se habla poco en el cine que trata el tema del aborto y que es el negocio del aborto bajo la tapadera de la planificación familiar. No es una película para ir a ver con los niños, porque tiene momentos muy duros, pero es como un puñetazo en la cara que te hace pensar y reflexionar sobre temas que no abordamos cuando hablamos del tema del aborto".

Jerónimo José Martín nos presenta "Todo pasa en Tel Aviv", una comedia israelí. "Es una película deliciosa, inteligente, con unos actores buenísimos, que nos presenta televisión dentro del cine y que es muy acorde al momento que estamos viviendo". "Zapatos rojos y los siete trolls" es la propuesta de animación para esta semana. La película es una metáfora que sirve para destacar la importancia de la belleza interior. "Un mensaje positivo sobre la amistad, es positiva, creativa, con situaciones muy simpáticas. Una película para ver en familia", señala Juan.

"Hamilton" es la grabación del musical de moda en Broadway que retrata la vida del primer secretario del tesoro de EEUU, Alexander Hamilton. "Muestra las luces y sombras tanto de él, como de Washington o Jefferson, con algunas canciones memorables".