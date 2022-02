Juan Cruz, detective privado: "Lo que se habría pedido investigar sobre Ayuso no habría sido legal"

Juan Cruz, detective privado y CEO de Detectives Garbo, ha atendido a 'TRECE al día' para hablar acerca de la investigación que presuntamente se habría encargado para el contrato adjudicado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. El detective señala que "hasta donde yo sé, lo que se había pedido en esta investigación eran datos bancarios y no sería realizable. No entra en el terreno de los detectives privados, está protegido por el secreto bancario y no habría sido legal. No se podría haber realizado un presupuesto".

"Un detective profesional no realizaría esta investigación, pondría en juego su prestigio"

El responsable de la empresa Detectives Garbo ha señalado en TRECE que "cuando el cliente acude al despacho, el detective le explica las cosas que se pueden y que no se pueden hacer. Y en muchas ocasiones, por desconocimiento, el cliente pide cosas que no podemos hacer. Este caso hablamos de tráfico de datos, un detective profesional no lo haría, no pondría en juego su prestigio para un trabajo de estas características. Está muy cerca el caso de Villarejo aunque él no era detective".

José Luis Pérez también ha preguntado acerca de la asiduidad con la que los detectives privados se ven requeridos por formaciones políticas para realizar trabajos de este tipo. La respuesta del detective Juan Cruz ha sido que "son habituales por lo que conocemos en la prensa, pero no en los despachos de detectives privados, no entra en nuestra habilitación profesional", ha concluido.