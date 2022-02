El director de detectives 'Mira' asegura que el PP intentó contratarle para investigar a Ayuso

Julio Gutiez, director de la agencia de detectives 'Mira' ha confirmado en unos audios difundidos por '7NN' que su empresa recibió un encargo "ilegal", el cual rechazó el señor Gutiez, según cuenta él mismo.





Los "espías" confirman haber recibido un encargo del PP

En un audio publicado en redes sociales, se puede escuchar a Julio Gutiez, director de la agencia 'Mira' afirmar lo siguiente: "Para que quede claro a algunos que dudan que yo, Julio Gutiez, de 'Mira', soy un mal profesional, solo voy a contar parte de esta historia para que a alguien le quede claro. Yo, Julio Gutiez y a 'Mira Detectives' vinieron a contratarle unas personas vinculadas a alguna empresa del PP o en la que gobierna el PP. A Julio Gutiez le dijeron estas personas que el trabajo que me querían encargar era ilegal por los datos que solicitaban y ya no entré mucho más en el interés legítimo, que tampoco lo tenían".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acusado a Génova de haber contactado con una agencia de detectives para encontrar información comprometida sobre unas supuestas comisiones que habría cobrado su hermano. En concreto, Ayuso ha asegurado que se habría intentado acceder a las cuentas bancarias de su hermano, lo que coincidiría con la petición "ilegal" que el detective Gutiez afirma haber recibido en su empresa y que se negó a realizar por considerarlo "ilegal".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





"Lo primero que les dije, que era ilegal y que yo no hacía ninguna investigación ilegal, que no era ni investigación, porque lo que querían eran unos datos muy concretos de la Agencia Tributaria y de un banco, de una caja. De acuerdo. Me negué y como me negué ahí se quedó la historia. Pasado un mes un ávido periodista, me llamó para que yo confirmara lo que le habían dicho en Génova, el PP, que habían intentado contratarme y me había negado. Yo lo único que le dije al periodista, que ni confirmaba ni desmentía. Es lo único que le dije", ha resumido en los audios difundidos.