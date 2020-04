Iván Moreno, médico del Hospital Clínico: "En otoño esto va a ser otra guerra"

"TRECE al día" coversa con el médico Iván Moreno, médico del Hospital Clínico sobre el estado actual de la crisis de coronavirus. El doctor valora la rectificación del Gobierno sobre el alivio del confinamiento para los niños. "Lo ideal en salud sería que no saliéramos de casa, pero eso no puede ser. Los niños tienen que salir y un paseo puede ser saludable. No era adecuado llevarles al supermercado o farmacia cuando sabemos que los niños son esponjas que van cogiendo todos los virus, y estos lugares son los menos "limpios". En relación a por qué podemos ser más optimistas de cara a la próxima temporada, Iván Moreno explica que los tratamientos van avanzando semana a semana, vamos avanzando en el conocimiento de la enfermedad y a la vez parece que el calor va a tener efectos positivos. Esto significa que tenemos que ser cuidadosos en la vuelta a la normalidad, porque lo último que nos vendría bien sería otro pico antes del verano. Tenemos que intentar evitarlo, tanto como país como a nivel individual. El verano nos ayudará también a poner en común todos los conocimientos que hemos adquirido en los últimos meses, con nuevos tratamientos que van a salir en los próximos meses, y en otoño esto va a ser otra guerra. El miedo que tenemos a un rebrote peor en otoño como ocurrió con la gripe española, se solivianta un poco sabiendo que vamos a tener mejor estrategia y va a ser una guerra diferente en otoño". En cuanto a una valoración de los diferentes tratamientos, Iván señala que estos son un "abanico de opciones que tenemos los médicos. Estamos aprendiendo a saber qué pacientes requieren unos u otros. No estamos haciendo probatinas, estamos poniendo tratamientos que todavía no sabemos cuánto efecto van a tener". Sobre la influencia del sistema inmunitario, el doctor destaca la importancia de tener "un sistema inmune fuerte y que esté coordinado. Quizá uno de los problemas con la gente mayor es que "los generales" del sistema inmune están un poco sordos, y no oyen la or